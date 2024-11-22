Підприємцю загрожує до восьми років в'язниці за завищення вартості ремонту пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи в Харкові – прокуратура

Київська окружна прокуратура Харкова затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо підприємця, підозрюваного в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

"Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді Харкова. Максимальна санкція зазначених статей передбачає до восьми років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у грудні 2022 року між державною науковою установою, розташованою в Харкові, та підприємцем було укладено договір про виконання ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами з боку ЗС РФ. Недобросовісний підрядник вирішив на цьому додатково заробити і вніс до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про їх вартість. Підозрюваний зазначив неправдиві дані про використаний матеріал (цеглу) і завищив вартість утеплювача, залізобетонного перекриття тощо. У результаті на рахунок підрядника було перераховано майже на 500 тис. грн більше фактичної вартості виконаного ним ремонту.