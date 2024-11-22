Верховний суд поставив крапку у справі теракту біля Палацу спорту в Харкові 2015 року

Верховний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції, який передбачав довічне ув'язнення з конфіскацією майна для трьох громадян, яких визнали винними в теракті біля Палацу спорту в Харкові 2015 року, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що засуджені вчинили теракт 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного "Маршу єдності", присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні. Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, захована напередодні в заметі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих - 15-річний хлопець і поліцейський", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли $10 тис. До плану він залучив двох своїх знайомих. Їх об'єднувало неприязне ставлення до проукраїнських активістів громадського руху "Євромайдан".

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними в терористичному акті, що призвів до загибелі людей, і незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні і залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Крапку у справі поставив Верховний суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів і судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.