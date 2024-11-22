Події

11:54 22.11.2024

Верховний суд поставив крапку у справі теракту біля Палацу спорту в Харкові 2015 року

2 хв читати
Верховний суд поставив крапку у справі теракту біля Палацу спорту в Харкові 2015 року

Верховний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції, який передбачав довічне ув'язнення з конфіскацією майна для трьох громадян, яких визнали винними в теракті біля Палацу спорту в Харкові 2015 року, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що засуджені вчинили теракт 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного "Маршу єдності", присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні. Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, захована напередодні в заметі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих - 15-річний хлопець і поліцейський", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли $10 тис. До плану він залучив двох своїх знайомих. Їх об'єднувало неприязне ставлення до проукраїнських активістів громадського руху "Євромайдан".

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними в терористичному акті, що призвів до загибелі людей, і незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні і залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Крапку у справі поставив Верховний суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів і судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #харків #верховний_суд #палац_спорту #теракт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 21.11.2024
Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

10:46 21.11.2024
Заарештовано жителя Флориди, який планував вибух на Нью-Йоркській біржі

Заарештовано жителя Флориди, який планував вибух на Нью-Йоркській біржі

19:21 20.11.2024
У передмісті Харкова мирну жительку поранено внаслідок атаки ворожого БПЛА

У передмісті Харкова мирну жительку поранено внаслідок атаки ворожого БПЛА

15:47 18.11.2024
Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

14:37 15.11.2024
У Харкові заочно судитимуть російського військовослужбовця, який катував ветеранів АТО під час окупації Великого Бурлука

У Харкові заочно судитимуть російського військовослужбовця, який катував ветеранів АТО під час окупації Великого Бурлука

13:09 13.11.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох осіб - Терехов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох осіб - Терехов

12:58 13.11.2024
У Харкові ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, постраждали двоє людей

У Харкові ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, постраждали двоє людей

12:01 13.11.2024
Ворожий БПЛА вдарив біля ТЦ у Харкові, попередньо - без постраждалих

Ворожий БПЛА вдарив біля ТЦ у Харкові, попередньо - без постраждалих

07:06 13.11.2024
Росіяни вдарили по Харкову новим безпілотником "Молнія"

Росіяни вдарили по Харкову новим безпілотником "Молнія"

14:59 12.11.2024
Унаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала одна людина - мер

Унаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала одна людина - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін працює у звичайному режимі

Офіс президента працює в стандартному режимі

У Кривому Розі критична ситуація з опаленням - Мінрозвитку

На фронті за добу відбулося 190 бойових зіткнень

У Сумах двоє загиблих і 10 поранених унаслідок атаки БПЛА

ОСТАННЄ

Швеція профінансує виробництво українських дронів за "данською моделлю"

Кабмін призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагро

Кількість поранених у Сумах від удару БПЛА зросла до 13 осіб

Уряд пропонує збільшити до 15 млн грн виплати для сімей загиблих цивільних, які захищали Україну на початку вторгнення РФ

Адвокати Дениса Горбуненка оскаржуватимуть рішення про запровадження санкцій в Великій Британії

Польські фермери планують розпочати новий страйк 23 листопада перед ПП "Медика – Шегині"

На заході України очікується сніг

Кабмін працює у звичайному режимі

Унаслідок ворожого обстрілу поранено жителя Антонівки на Херсонщині

Швеція поставить Польщі 6 тис. протитанкових гранатометів Carl-Gustaf

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА