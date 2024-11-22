Події

08:28 22.11.2024

На фронті за добу відбулося 190 бойових зіткнень

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На фронті за добу відбулося 190 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу відбулося 190 бойових зіткнень, зокрема на курському напрямку ворог близько 30 разів атакував позиції ЗСУ і застосував понад 20 керованих авіабомб, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України вранці п'ятниці, 22 листопада.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення операції на курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші захисники відбили 29 атак загарбників.

На харківському напрямку ворог десять разів проводив наступальні та штурмові дії поблизу Стариці, Вовчанська та Глибокого.

Кількість бойових зіткнень за добу на куп'янському напрямку сягнула вісімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського і Серебрянського лісництва.

Три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п'ять разів намагався просунутися вперед у Торецька та Щербинівки.

48 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на курахівському напрямку. У районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.

Чотирнадцять атак противника зупинили наші захисники в напрямку Трудового, Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки на времівському напрямку.

На оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися в районі П'ятихаток.

На придніпровському напрямку наші воїни п'ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції української армії.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Оперативна обстановка на волинському та поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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