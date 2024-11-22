У Херсонській області один загиблий і двоє поранених через російські обстріли

Окупанти за добу обстріляли 7 громад Херсонської області, внаслідок чого загинув один мешканець, двоє були поранені, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Тягинка, Берислав, Станіслав, Комишани, Садове, Антонівка та Зеленівка", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін також уточнив наслідки ворожих обстрілів.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - отримали поранення. Російські військові гатили по житлових кварталах населених пунктів області внаслідок чого пошкоджено 1 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду та приватний автомобіль", - інформував очільник ОВА.