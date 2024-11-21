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13:24 21.11.2024

Псевдоволонтерка-агентка ФСБ з позивним "007" отримала 15 років в'язниці

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Псевдоволонтерка-агентка ФСБ з позивним "007" отримала 15 років в'язниці

Суд засудив до 15 років позбавлення волі агентку ФСБ, яка діяла в Запоріжжі під оперативним псевдонімом "007", повідомила Служба безпеки України.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони. Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Після прибуття до Запоріжжя жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб використовувати нові зв'язки для отримання розвідданих. За інструкцією ФСБ агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів і вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання та надсилала агентурні звіти.

Одночасно з документуванням розвідувальної активності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для того, щоб убезпечити локації Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #агент_фсб #вирок

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