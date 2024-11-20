Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині - ОВА
Російські окупанти вранці в середу, 20 листопада, обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Новодмитрівці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
"Ворожий снаряд прилетів у дах приміщення, у якому волонтери роздавали хліб населенню. У будівлі вибито шибки, пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Крім цього, окупанти намагалися атакувати з БПЛА автомобіль благодійників. Ворожий дрон влучив неподалік транспортного засобу.
Постраждалих унаслідок ударів немає.