Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині - ОВА

Російські окупанти вранці в середу, 20 листопада, обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Новодмитрівці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ворожий снаряд прилетів у дах приміщення, у якому волонтери роздавали хліб населенню. У будівлі вибито шибки, пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім цього, окупанти намагалися атакувати з БПЛА автомобіль благодійників. Ворожий дрон влучив неподалік транспортного засобу.

Постраждалих унаслідок ударів немає.