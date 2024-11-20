Події

11:36 20.11.2024

Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині - ОВА

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Російські окупанти вранці в середу, 20 листопада, обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Новодмитрівці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ворожий снаряд прилетів у дах приміщення, у якому волонтери роздавали хліб населенню. У будівлі вибито шибки, пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім цього, окупанти намагалися атакувати з БПЛА автомобіль благодійників. Ворожий дрон влучив неподалік транспортного засобу.

Постраждалих унаслідок ударів немає.

Теги: #херсонщина #обстріл

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