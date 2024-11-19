Події

23:41 19.11.2024

Окупанти втратили 328 військових на покровському напрямку у вівторок – Генштаб

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Орієнтовні втрати російских окупантів на покровському напрямку в Донецькій області склали 328 військовослужбовців вбитими та пораненими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 22:00 вівторка.

"Знищено танк, три БТР, вісім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено один танк, гармату, дві одиниці автомобільної техніки та одну САУ", - повідомляється у зведенні.

З початку доби загарбник здійснив 37 штурмових і наступальних дій на цьому напрямку. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XJsXsWQ8PTa2SCjEpqYTBZeHzjMpZHH9HyRDGPjerUXVGtHoE4bBCM699eVh6rzhl

Теги: #війна #ситуація

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