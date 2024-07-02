Економіка

19:00 02.07.2024

Біткойн може знову оновити рекорд цього року - аналітики

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Біткойн може знову оновити рекорд цього року - аналітики

Курс біткойна, який досяг історичних максимумів у березні цього року і відтоді значно знизився, може знову спрямуватися до рекордних значень, вважають експерти аналітичної компанії CCData.

Вони проаналізували динаміку курсу біткойна під час трьох попередніх циклів зростання і зниження і дійшли висновку, що поточна фаза зростання може тривати до початку 2025 року, пише CNBC.

Водночас аналітики попередили, що "вплив інституційних гравців" під час поточного циклу "змінив тренди, які спостерігалися раніше", і додали, що торговельна активність на ринку криптовалют може бути зниженою в третьому кварталі, що може призвести до коливань курсу біткойна.

"Водночас дані та попередні тренди досить сильні, щоб припустити, що такі коливання будуть тимчасовими, і ми, найімовірніше, побачимо нові рекорди до кінця року", - наголошується в повідомленні CCData.

Під час торгів у вівторок курс біткойна опускається на 0,9% і перебуває на рівні $62,662 тис., за даними CoinDesk. У березні котирування піднімалися до $73,700 тис.

Теги: #біткойни #курс

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