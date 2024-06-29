Економіка

13:48 29.06.2024

ЄС заборонив транспортування вантажів своєю територією на зареєстрованих у Білорусі причепах і напівпричепах

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ЄС заборонив транспортування вантажів своєю територією на зареєстрованих у Білорусі причепах і напівпричепах

Рада ЄС запровадила заборону на перевезення вантажів автотранспортом територією ЄС із використанням причепів і напівпричепів, зареєстрованих у Білорусі, йдеться в документі, опублікованому в суботу на офіційному сайті Ради.

"Рада розширює заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС із використанням причепів і напівпричепів, зареєстрованих у Білорусі, зокрема під час перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими за межами Білорусі", - наголошується в документі.

"З метою мінімізації ризику обходу правил суб'єктам ЄС, 25% або більше акцій яких належать білоруським фізичним або юридичним особам, слід заборонити відкривати автотранспортні підприємства або здійснювати автомобільні перевезення вантажів на території Союзу, зокрема транзитом", - йдеться в опублікованому рішенні.

Рада ЄС також повідомила про рішення заборонити імпорт із Білорусі золота, алмазів, гелію, корисних копалин.

"У тому, що стосується імпорту, вирішено заборонити прямий і непрямий імпорт (...) золота й алмазів із Білорусі. Також рішення стосується гелію, вугілля і корисних копалин, зокрема - сирої нафти", - йдеться в заяві Ради ЄС.

Точної дати набуття чинності цих заходів не називають. У заяві зазначається, що нові обмежувальні заходи запроваджуються в рамках боротьби проти обходу РФ європейських санкцій і з урахуванням "високого ступеня інтеграції економік Росії та Білорусі".

Теги: #білорусь #рада_єс #вантажі

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