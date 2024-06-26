Екологічні збитки від знищення окупантами харківського "Епіцентру" перевищують 860 млн грн

Фото: Харківська ОВА

Знищення окупантами торговельного центру "Епіцентр" у Харкові 25 травня призвело до значного забруднення повітря і земельних ресурсів, збиток від якого оцінюють у понад 860 млн грн, повідомила Державна екологічна інспекція в Харківській області.

"Унаслідок обстрілу сталося руйнування будівлі, виникла пожежа на площі понад 14 тис. кв. м, яка тривала 14 годин 30 хвилин. Окрім фізичної руйнації, пожежа призвела до значного забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднювальних речовин через те, що будівельні суміші, фарба та матеріали почали вигорати, створюючи над містом димову хмару та додаткову небезпеку для здоров'я мешканців", - повідомила інспекція на фейсбук-сторінці.

За підрахунками Держекоінспекції збитки через викиди забруднювальних речовин у повітря становили 4,22 млн грн, а внаслідок забруднення земельних ресурсів після руйнування гіпермаркету - 855,9 млн грн.

Матеріали та розрахунки заподіяних збитків направлено до правоохоронних органів для подальшого розслідування, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, російські військові завдали низку авіаударів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня. Унаслідок атаки загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 людини дістали поранення.