Економіка

13:25 26.06.2024

Експорт української кукурудзи в червні досяг 2,2 млн тонн, у липні-серпні знизиться в очікуванні нового врожаю - аналітики

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Експорт української кукурудзи в червні досяг 2,2 млн тонн, у липні-серпні знизиться в очікуванні нового врожаю - аналітики

Україна станом на 22 червня експортувала 2,2 млн тонн кукурудзи, що свідчить про високий рівень активності на ринку, повідомили в аналітичному кооперативі "Пуск", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Аналітики прогнозують, що червень буде найпродуктивнішим місяцем для експорту, проте в липні-серпні показники можуть значно знизитися, оскільки ринок переходить на новий урожай.

"Світова кон'юнктура виявилася несприятливою для української кукурудзи. Хоча на ринку Італії вона все ще користується попитом, конкурентоспроможність знижується через цінову політику. Наприклад, аргентинська кукурудза продається за ціною $212-213/тонна на італійському ринку, що є приблизно таким самим рівнем, як і українська. Водночас в Іспанії аргентинська кукурудза коштує на кілька доларів дешевше, що робить її більш привабливою для покупців. За таких умов українські трейдери не поспішають продавати наявні запаси, адже їхній обсяг обмежений", - зазначили експерти.

За їхньою інформацією, ринок кукурудзи входить у міжсезоння, і найближчими тижнями слід очікувати стабілізації цін.

"За наявності попиту умовні ціни на кукурудзу можуть коливатися в межах $172-174 за тонну. У середньому ж на базисі СРТ ціна становитиме близько $170/тонна найближчими тижнями", - резюмували в "Пуск".

Теги: #ринок #експорт

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