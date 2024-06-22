Сформовано наглядову раду "Енергоатому"

Кабінет міністрів України на засіданні минулої п'ятниці затвердив наглядову раду АТ "НАЕК "Енергоатом" у складі п'яти членів, повідомило Міністерство економіки.

Зокрема, незалежним членом ради став Тімоті Стоун (Timothy John Stone), який має досвід роботи незалежним директором британської Horizon Nuclear Power, невиконавчим директором Європейського інвестиційного банку та очолює Асоціацію ядерної промисловості Великої Британії (NIA).

До складу ради також увійшов Майкл Кірст (Michael E. Kirst), який упродовж своєї кар'єри обіймав керівні посади в Westinghouse Electric Company. До приходу в Westinghouse 1996 року був директором Економічного комітету Парламентської асамблеї НАТО в Брюсселі. Є засновником і керуючим директором EuroAtlantic Partners.

Крім того, незалежним членом НР НАЕК став Ярек Неверовіч - ексміністр енергетики Литви та головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Також обіймав різні посади в уряді своєї країни, пов'язані з експлуатацією системи передавання електроенергії, управлінням інвестиційними фондами та співпрацею з національними і транснаціональними корпораціями.

Представниками держави в наглядовій раді "Енергоатому" стали ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, нині президент Київської школи економіки Тимофій Митрофанов.

Представниками держави в наглядовій раді "Енергоатому" стали ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, нині президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і державний секретар Міністерства економіки України Віталій Петрук, який у 2015-19 рр. очолював Держагентство з управління зоною відчуження.

"Нам вдалося залучити як незалежних кандидатів професіоналів світового рівня. Очікуємо, що в такому складі наглядова рада посилить енергетичні можливості компанії та допоможе залучити вкрай необхідні інвестиції в атомну галузь", - зазначила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, рішення про створення АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, Кабінет Міністрів ухвалив 29 грудня 2023 року.

У січні 2024 року відбулася державна реєстрація товариства та його статуту, а в лютому компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на понад 306 млрд грн.

На початку березня голова НАЕЕ Петро Котін повідомив, що на конкурс із відбору незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" подано понад 40 заявок.