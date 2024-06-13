Девелопер Ocean Mall готує його до відкриття до кінця року і готовий брати участь у приватизації Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Mall (Київ) готують до введення в експлуатацію наприкінці 2024 року, інвестор проєкту готовий брати участь у приватизаційному аукціоні на ТРЦ Ocean Plaza з метою об'єднати проєкти, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор групи Mandarin Plaza Олександр Черницький.

"На цьому етапі будівля ТРЦ Ocean Mall готова на 90%. Добудова і введення в експлуатацію залежать від дуже багатьох чинників, зокрема від дефіциту будівельних кадрів. Але ми сподіваємося, що вдасться ввести об'єкт в експлуатацію до кінця 2024 року", - повідомив він у кулуарах RAU Expo - 2024 у середу в Києві.

Директор Mandarin Plaza позитивно прокоментував повідомлення про новий позов Мін'юсту до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо застосування санкцій до російських олігархів Аркадія Ротенберга та його сина, а також їхніх бізнес-партнерів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька. Як повідомлялося, до стягнення заявлено права вимоги компанії-нерезидента, пов'язаної з відповідачами, зокрема, право вимоги за трьома кредитними договорами ТРЦ Ocean Plaza від 2009 і 2014 років, укладеними між ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" і компанією Ethoder Investments Limited.

"Безумовно, "очищений", без потенційних проблем, об'єкт викличе більше інтересу на приватизаційному аукціоні. Ми готові в ньому брати участь, адже, по суті, ТРЦ Ocean Plaza - перша частина цілого проєкту, другою є Ocean Mall", - нагадав Черницький.

Він ухилився від запитання про обсяг інвестицій в Ocean Mall. "Хоч би як це звучало наївно й оптимістично, але ми вважаємо, що проєкт ми повинні добудувати, скільки б це не коштувало", - прокоментував Черницький.

За його словами, проєкт на Либідській площі під час реалізації було скориговано в бік підвищення вимог безпеки.

"Він зараз - найсучасніший за рівнем захисту і швидкості, оптимальності шляхів евакуації, щоб люди максимально швидко опинилися в безпечному місці. Ми працюємо з ДСНС, нас консультує профільний фахівець із безпеки", - сказав Черницький.

Він також повідомив, що одразу ж після запуску Ocean Mall девелопер готовий розпочинати реалізацію наступного проєкту: "Мова про ТРЦ "Лісова". Проєкт був готовий, зараз він адаптований і оптимізований під нові реалії. На мою думку, він став ще красивішим".

Як повідомлялося, у планах девелопера створення мережі з 11 мегамолів.

ПрАТ "Мандарин Плаза", девелопер ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall і Ocean Mall (усі - Київ), у 2023 році отримало 248,128 млн чистого збитку проти 342,588 млн грн чистого збитку попереднього року, зобов'язання зросли до 2 млрд 911 млн грн, що на 20% більше за зобов'язання 2022 року.

ПрАТ "Мандарин Плаза" (до 2011 року - ЗАТ) створено 2000 року. Займається девелоперською діяльністю в сегменті будівництва та експлуатації торговельно-офісних центрів.

Згідно з даними НКЦПФР, єдиним акціонером і кінцевим бенефіціаром підприємства є Дорохіна Марина Вагіфівна.

Статутний капітал ПрАТ "Мандарин Плаза" становить 15,8 млн грн.