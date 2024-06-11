Економіка

16:16 11.06.2024

ЄІБ запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад EUR1 млрд

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ЄІБ запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад EUR1 млрд

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад EUR1 млрд, повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є очевидна потреба в посиленні колективних зусиль щодо підвищення стійкості та відновлення. Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі на роки вперед. У Берліні ми підписали й оголосили кілька нових проєктів та інвестиційних ініціатив, що підтримуються нашими партнерами з Європейської Комісії. Це включає місцеву інфраструктуру, підтримку національної газопостачальної компанії "Нафтогаз України" в декарбонізації та диверсифікації джерел енергії, розширення діяльності в Україні провідної програми ЄС з консультаційних послуг (JASPERS) і надання нових гарантій для залучення понад EUR1 млрд у вигляді кредитів для українських малих і середніх підприємств", - сказала Кальвіно за підсумками Конференції з відновлення України в Берліні.

Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України. Від початку війни фінансова структура вже надала понад EUR2 млрд на нагальні потреби - для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.

Щодо озвученої нової програми підтримки МСБ, вона наголосила, що "надання підтримки ЄС фінансовим установам для розблокування кредитування для таких підприємств має вирішальне значення для їхнього виживання та, звісно, пом'якшення впливу війни на приватний сектор та економіку загалом".

Завдяки угоді, підписаній у Берліні у вівторок, 11 червня, Європейська Комісія та група ЄІБ розблокують понад EUR1 млрд кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах і підвищити власну стійкість.

"Особлива увага буде зосереджена на найбільш постраждалих від війни підприємствах (стартапи, жінки в бізнесі, молоді підприємці), а також на тих бізнесах, що належать внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і тим, хто їх працевлаштовує. Ми надаємо часткові портфельні гарантії місцевим банкам та іншим фінансовим посередникам в Україні з метою поліпшення умов кредитування, забезпечуємо в такий спосіб більш широкий доступ до фінансування для малих і середніх підприємств", - повідомила вона.

Група ЄІБ складається з Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ). Європейський інвестиційний банк є кредитною установою Європейського союзу. Європейський інвестиційний фондом (ЄІФ) - дочірня компанія ЄІБ, відповідає за малий і середній бізнес.

Теги: #єіб

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