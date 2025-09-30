Інтерфакс-Україна
18:18 30.09.2025

Вже 20 автобусів Anadolu Isuzu вийшли на маршрути Києва з 85, яке місто отримає в межах угоди з ЄІБ - мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ в межах угоди з Європейським інвестиційним банком отримає 85 нових одиночних автобусів, і 20 з них вже вийшли на маршрути столиці.

"Це черговий крок до оновлення громадського транспорту столиці, підвищення його доступності, комфорту й безпеки киян та гостей міста. Загалом місто має отримати 85 автобусів, придбаних за кошти кредитної позики ЄІБ у розмірі 18,5 млн євро. Це 12-метрові низькопідлогові автобуси, обладнані пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. З інформаційними табло, системою кондиціонування й опалення, камерами відеоспостереження, системою озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом", - написав Кличко в Телеграм.

Мер не повідомив моделі та виробника автобусів, але проілюстрував повідомлення своєю фотографією на їх фоні, з якої видно, що мова йде про автобуси Anadolu Isuzu турецького виробництва.

За його словами, Київ вже отримав першу партію з них в розмірі 30 штук. "20 із них сьогодні вийшли на міські маршрути. Ще 10 прибули до столиці минулими вихідними та після проходження необхідних процедур також розпочнуть роботу на лінії. До кінця цього року очікуємо прибуття ще 30-ти", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, новий транспорт курсуватиме у різних районах міста на маршрутах №24, 62, 110 та 119.

Як повідомлялося, КП "Київпастранс" підписало контракт із компанією Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (Туреччина) на постачання 12-метрових повністю низькопідлогових автобусів за EUR18,595 млн із фінансуванням ЄІБ більше року тому. Тендер на постачання автобусів Києву було оголошено ще в березні 2021 року, а пропозиції після кількох перенесень строків було розкрито в листопаді того самого року, але оцінювання пропозицій було зупинено у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Першу партію автобусів, згідно з оголошенням про проведення тендера, маюли поставити за 8 місяців від дня отримання авансового платежу, а весь контракт розрахований на 22 місяці.

За інформацією AllTransUA, другим учасником торгів була також турецька компанія Otokar. Кількість автобусів в оголошенні не зазначена, але, за інформацією в ЗМІ, мова йшла про 85 автобусів.

В грудні 2024 року заступник голови Міністерство розвитку громад і територій України Сергій Деркач повідомив, що ЄІБ і Мінрозвитку продовжують програму відновлення та модернізації міського громадського транспорту України, того року було залучено транш на EUR17,3 млн, 2025 року було заплановано залучити транш у EUR16,5 млн. Тоді він повідомив, що КП "Київпастранс" уклало угоду на поставку 85 нових автобусів із Туреччини і вже здійснюється оплата авансу.

Також Деркач написав, що для Миколаєва було укладено угоду на постачання 26 автобусів від Anadolu Isuzu, триває оформлення фінансування для їхнього постачання 2025 року.

