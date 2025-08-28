Інтерфакс-Україна
Події
12:21 28.08.2025

Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

1 хв читати
Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у Києві пошкоджено внаслідок російського обстрілу у ніч на четвер, повідомили у ЄІБ агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нічні удари по Києву забрали життя мирних жителів та пошкодили офіси Представництва ЄС і Європейського інвестиційного банку. На щастя, наші співробітники у безпеці. Це ще більше зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та зупинити війну росії. Наші серця з усіма українцями та нашими колегами в Києві", - повідомила агентству президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

Офіс розташтований на вул. Володимирська, 101.

Теги: #пошкодження #єіб #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 28.08.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

11:26 28.08.2025
Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

11:17 28.08.2025
В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

11:12 28.08.2025
Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

11:02 28.08.2025
Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу

Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу

10:42 28.08.2025
Офіс "Української правди" в Києві постраждав через російський обстріл

Офіс "Української правди" в Києві постраждав через російський обстріл

10:06 28.08.2025
Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

09:03 28.08.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

07:09 28.08.2025
Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

18:53 27.08.2025
Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

ОСТАННЄ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

Голова Держводагентства: Водну кризу у постраждалих від воєнних дій регіонах можна подолати

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби – мер

Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА