Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у Києві пошкоджено внаслідок російського обстрілу у ніч на четвер, повідомили у ЄІБ агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нічні удари по Києву забрали життя мирних жителів та пошкодили офіси Представництва ЄС і Європейського інвестиційного банку. На щастя, наші співробітники у безпеці. Це ще більше зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та зупинити війну росії. Наші серця з усіма українцями та нашими колегами в Києві", - повідомила агентству президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

Офіс розташтований на вул. Володимирська, 101.