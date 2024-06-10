Економіка

20:34 10.06.2024

ФДМ з другої спроби продав націоналізований завод м'ясної оболонки "ПентоПак"

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ФДМ з другої спроби продав націоналізований завод м'ясної оболонки "ПентоПак"

Фонд державного майна (ФДМ) України здійснив дебютний продаж націоналізованого заводу: на повторному аукціоні в системі "Прозорро.Продажі" реалізували за 103,11 млн грн завод із виробництва м'ясної оболонки ПрАТ "ПентоПак" (Бориспіль), повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

"На оплату вартості лота у покупця є 20 днів. Крім запропонованої вартості, інвестор уже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,375 млн грн", - повідомив він у телеграмі.

Голова ФДМ нагадав, що "ПентоПак" було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Саввіді, а кошти від його продажу підуть на відновлення нашої держави до Фонду ліквідації наслідків російської агресії.

Покупцем стало ТОВ "Лонікос" (Київ), директором якого є Лариса Ашкіназі.

Згідно з Опендатабот, основним видом діяльності підприємства є надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна. Також "Лонікос" займається неспеціалізованою оптовою торгівлею та діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Як повідомлялося, 31 травня, після першого безрезультатного аукціону, призначеного на "Прозорро.Продажі", завод було виставлено на повторний аукціон за вдвічі зниженою ціною - за 101,87 млн грн.

У ФДМ повідомили, що завод забезпечує повний цикл виробництва упаковки для м'ясопереробної продукції. "ПентоПак" виробляє багатошарову синтетичну термоусадочну оболонку, застосовуючи передові технології. Серед клієнтів підприємства - відомі українські бренди, такі як "Рудь", "Глобино", "М'ясна гільдія", а також замовники з понад 30 країн світу.

Підприємство зберегло 193 робочих місця, не має заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробку риби та пакування кормів для тварин.

Раніше, у лютому 2024 року, ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію майна Саввіді та передачу 100% акцій "ПентоПак" ФДМ, оскільки олігарх має тісні зв'язки з керівництвом РФ і надає підтримку окупаційній владі на тимчасово захоплених територіях України.

 

Теги: #продаж #пентопак

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