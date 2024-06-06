Газопоршнева установка обійдеться в EUR1-1,1 млн/МВт, її окупність – три-шість років - директор Центру досліджень енергетики

Окупність газопоршневих двигунів, що набувають популярності в бізнесу в умовах нестабільного енергопостачання, становить від трьох до шести років залежно від потужності та комплектації, а їхня вартість разом з установкою - близько EUR1-1,1 млн/МВт, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Абсолютно нормальна окупність – три-чотири роки залежно від типів обладнання. П’ять-шість років – це якщо хочеться, так би мовити, по-багатому – мегаякісно, з запасом потужності й так далі. Це про газопоршневі двигуни. Якщо казати про турбіни, то вікно окупності – п’ять-вісім років. Знов-таки, залежить від типу та потужності обладнання і режимів використання", - сказав Харченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вартість газотурбінної установки плюс встановлення становить близько EUR800 тис./МВт, для газопоршневого двигуна це приблизно EUR1-1,1 млн/МВт.

"Звісно, є певні відхилення, бо в когось газ буде за 30 метрів, а в когось – за кілометр, і треба тягнути трубу. В когось електрична підстанція під боком, а в когось, знов-таки, за пару кілометрів, і треба прокласти кабель", - описав ситуацію директор ЦДЕ.

При цьому він зазначив, що бізнесу в умовах відключень е/е вкрай важливо мати резервні джерела живлення, навівши конкретний приклад, який мотивував підприємство встановити газопоршневі двигуни.

"Є завод, у нього є певна продукція, яка потребує безперервного циклу роботи. Якщо вони не будуть готові до вимкнень електрики, а її вимкнуть, то буде втрачений результат піврічної праці. Їм набагато дешевше купити й поставити для себе два газопоршневі двигуни по 3,5 МВт. Коли є електрика – використовувати їх, продаючи ресурс та певні послуги в мережу, коли немає – використовувати для себе", - пояснив Харченко.

Він додав, що зараз, коли розпочався відпуск прайскепів (згідно з останнім рішенням, НКРЕКП з 31 травня підвищила price caps на РДН та ВДР на 20-130% та балансуючому ринку на 21-106% - ІФ-У), ціна на ринку електроенергії вже вища за собівартість її виробництва на газопоршневому двигуні середньої потужності від 2 до 5 МВт, яка становить орієнтовно 4,5 грн/кВт-год. При цьому він звернув увагу, що бізнес, крім ціни на ринку, платить ще й за транспортування е/е.

"Із власною генерацією цих витрат немає. Це ваша установка, вона стоїть у вас на території, ви економите", - навів переваги експерт.