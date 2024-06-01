Доходи загального фонду держбюджету в травні трохи знизилися до 151,6 млрд грн

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у травні становили 151,6 млрд грн порівняно зі 154,6 млрд грн у квітні та 164,3 млрд грн у березні. Такі оперативні дані (на 16:00 31 травня) повідомило Міністерство фінансів.

За його даними, у травні за лінією Державної податкової служби доходи відновилися до 99,8 млрд грн із 59,7 млрд грн у квітні, що дещо менше за 105,7 млрд грн у березні.

Уточнюється, що в травні надходження від податку на прибуток зросли до 42,0 млрд грн після падіння до 3,2 млрд грн у квітні, частково компенсованого разовим перерахуванням 38,64 млрд грн прибутку Нацбанком. Як повідомлялося, у березні та лютому податок на прибуток приносив до держбюджету понад 60 млрд грн щомісяця, проте частина його сплачувалася авансом.

Щодо інших податків, то податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у травні збільшилися до 17,3 млрд грн (16,5 млрд грн), рентна плата - до 5,8 млрд грн (5,5 млрд грн), а акцизний податок трохи скоротився - до 11,4 млрд грн (11,5 млрд грн).

Податок на додану вартість також знизився до 20,2 млрд грн (22,8 млрд грн): зібрано 32,8 млрд (34,8 млрд грн), відшкодовано - 12,7 млрд грн (12,0 млрд грн).

Надходження від Державної митної служби зросли в травні незначно скоротилися - до 48,4 млрд грн із 48,9 млрд грн у квітні.

Мінфін зазначив, що місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, було перевищено на 8,6% (+12,0 млрд грн), зокрема Держподатслужбою - на 6,6% (+6,2 млрд грн), тоді як Держмитслужбою - на 12,1% (+5,2 млрд грн).

Водночас у квітні надходження до загального фонду держбюджету міжнародної допомоги у вигляді грантів були відсутні, тоді як у квітні вони становили 2,7 млрд грн, у березні - 3,1 млрд грн.

"Загалом, згідно з оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн (у квітні - 200,8 млрд грн, у березні - 225,9 млрд грн) податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 42,0 млрд грн (у квітні - 40,1 млрд грн) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - додало міністерство, подякувавши платникам податків за внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни.

Дані про витрати в травні поки що відсутні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці травня оцінив потреби в додаткових військових витратах держбюджету-2024 у $5 млрд, тоді як, на думку глави парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, "експертні прикидки, які лунають, що фактичний геп щонайменше вдвічі більший за поточні оцінки 200 млрд грн ($5 млрд), недалекі від істини".

У зв'язку з цим наразі розглядаються можливості підвищення військового збору та податку на додану вартість, а також низки акцизів.