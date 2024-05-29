Економіка

15:35 29.05.2024

Частка бізнес-продажу в мережі JYSK в Україні в травні 2024 р. перевищила 6%

2 хв читати
Частка бізнес-продажу в мережі JYSK в Україні в травні 2024 р. перевищила 6%

Частка бізнес-продажу JYSK в Україні з вересня 2023 року, коли було запущено додатковий канал продажу В2В, становила понад 6% загального обігу мережі JYSK в Україні в травні 2024 року, повідомила B2B менеджерка JYSK в Україні Галина Фарsна агентству "Інтерфакс-Україна".

"У вересні 2023 року "JYSK Україна", дотримуючись загальної стратегії JYSK, поклала початок додатковому каналу продажe - В2В, і стала 20-ю країною, де працює цей напрям продажу. Привабливість цього напрямку послідовно зростає, уже в травні 2024 року частка В2В продажу становила понад 6% загального обігу мережі JYSK в Україні. Водночас потенціал розвитку цього напряму величезний - акумульований річний показник В2В продажу в Україні все ще в рази менший, ніж в окремих сусідніх країнах JYSK або загалом по мережі", - повідомила Фаріна.

За її словами, кількість нових покупців, які зареєструвалися як B2B-клієнти JYSK, з початку фінансового року перевищила 5 тис. компаній, а зростання вартості безготівкових розрахунків юросіб зросло більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед бізнес-покупців: готелі, кафе та ресторани, магазини, офіси, будівельні компанії, освітні та медичні заклади, благодійні фонди та організації, малі підприємці та всі, хто має завдання облаштувати меблями та декором приміщення офісу, торговельної зали, номера готелю, освітнього центру чи квартири.

"Найчастіше до нас звертаються благодійні фонди, інвестори, будівельні компанії, ресторани, продавці роздрібної торгівлі, виробники техніки", - повідомила Фаріна.

Основну частку в товарній структурі В2В продажу дають меблі для дому та саду, також відзначається значний попит на декоративні та господарські товари.

Наразі в Україні працюють 95 магазинів та інтернет-магазин jysk.ua. До кінця 2024 року заплановано досягти позначки в 100 магазинів.

Штат JYSK в країні налічує понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group більш ніж з 3,4 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2022/23 фінансовому році становила EUR5,2 млрд.

Теги: #jysk

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 16.05.2024
JYSK відкрив новий магазин у Київській області

JYSK відкрив новий магазин у Київській області

14:09 15.02.2024
JYSK розширив мережу на три магазини

JYSK розширив мережу на три магазини

16:00 06.02.2024
Експорт з України до розподільчих центрів JYSK у 2023 році зріс на 60% - менеджерка із закупівель Романчук

Експорт з України до розподільчих центрів JYSK у 2023 році зріс на 60% - менеджерка із закупівель Романчук

15:53 06.02.2024
Частка товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK збільшується

Частка товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK збільшується

15:42 06.02.2024
Експорт з України до розподільчих центрів JYSK у 2023 р. зріс на 60%

Експорт з України до розподільчих центрів JYSK у 2023 р. зріс на 60%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби понеділка - "Укренерго"

"Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання е/е в неділю

Офіційний курс гривні в п'ятницю перетнув позначку в 40,11 грн/$ - НБУ

ОСТАННЄ

Вимоги до затвердження керівництва українських СК зараз набагато жорсткіші, ніж у європейських країнах - думка

Заступник міністра фінансів США обговорить у Києві питання посилення санкцій і прибутку від активів РФ

Держбюджет отримав від туристичної галузі в першому кварталі 616 млн грн

Райффайзен Банк почав видавати кредити малому бізнесу на СЕС та електрокари

АМПУ завершує переговори щодо відновлення поромної переправи Азербайджан-Україна

ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

"Укрнафта" запустила високодебітну свердловину на Заході України

Майбутній скринінг українського законодавства - привід показати конкурентоспроможність українського агросектору, вважає торгпред України

Держбюджет отримав від туристичної галузі в першому кварталі 616 млн грн

"Метінвест" у рамках "Сталевої мрії" представив проєкт відновлення мікрорайону в Бахмуті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА