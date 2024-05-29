Частка бізнес-продажу в мережі JYSK в Україні в травні 2024 р. перевищила 6%

Частка бізнес-продажу JYSK в Україні з вересня 2023 року, коли було запущено додатковий канал продажу В2В, становила понад 6% загального обігу мережі JYSK в Україні в травні 2024 року, повідомила B2B менеджерка JYSK в Україні Галина Фарsна агентству "Інтерфакс-Україна".

"У вересні 2023 року "JYSK Україна", дотримуючись загальної стратегії JYSK, поклала початок додатковому каналу продажe - В2В, і стала 20-ю країною, де працює цей напрям продажу. Привабливість цього напрямку послідовно зростає, уже в травні 2024 року частка В2В продажу становила понад 6% загального обігу мережі JYSK в Україні. Водночас потенціал розвитку цього напряму величезний - акумульований річний показник В2В продажу в Україні все ще в рази менший, ніж в окремих сусідніх країнах JYSK або загалом по мережі", - повідомила Фаріна.

За її словами, кількість нових покупців, які зареєструвалися як B2B-клієнти JYSK, з початку фінансового року перевищила 5 тис. компаній, а зростання вартості безготівкових розрахунків юросіб зросло більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед бізнес-покупців: готелі, кафе та ресторани, магазини, офіси, будівельні компанії, освітні та медичні заклади, благодійні фонди та організації, малі підприємці та всі, хто має завдання облаштувати меблями та декором приміщення офісу, торговельної зали, номера готелю, освітнього центру чи квартири.

"Найчастіше до нас звертаються благодійні фонди, інвестори, будівельні компанії, ресторани, продавці роздрібної торгівлі, виробники техніки", - повідомила Фаріна.

Основну частку в товарній структурі В2В продажу дають меблі для дому та саду, також відзначається значний попит на декоративні та господарські товари.

Наразі в Україні працюють 95 магазинів та інтернет-магазин jysk.ua. До кінця 2024 року заплановано досягти позначки в 100 магазинів.

Штат JYSK в країні налічує понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group більш ніж з 3,4 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2022/23 фінансовому році становила EUR5,2 млрд.