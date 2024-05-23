Економіка

14:48 23.05.2024

Низка державних компаній хочуть стати корпораціями – Мінекономіки

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Низка державних компаній хочуть стати корпораціями – Мінекономіки

Низка державних компаній уже висловили намір пройти процес корпоратизації, це свідчення того, що переваги змін помітні, як і можливості, які відкриває корпоративне управління для державного сектору, заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев на конференції "Корпоративна реформа - шлях для прозорого та ефективного управління держмайном" в середу.

"Реформа корпоративного управління –  це один із критеріїв нашої євроінтеграції і можливість для України працювати за правилами, які діють в інших демократичних країнах.  Як наслідок, зрозумілі для інвесторів правила формують довіру і збільшують шанси виходу інвестора на український ринок", - зазначив він на конференції, яка була організована Міністерством економіки спільно з проєктом USAID/UKaid "Діяльність у рамках реформування державних підприємств України" (SOERA).

"А це дозволяє залучити мільярди додаткових ресурсів і змінювати стратегічні державні компанії на користь держави та українців", - наголосив Соболев.

Участь у заході взяла посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що вкрай важливим для реформи та подальших змін стало прийняття закону №3587-XI "Щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава", який покращує корпоративне управління.

Закон отримав значну підтримку з боку міжнародних організацій, таких як USAID, ЄБРР, ОЕСР, МВФ, Європейський Союз та Світовий банк. Представники цих організацій взяли участь у конференції та обговорили ключові зміни, які впроваджує закон, та подальші кроки для його імплементації. Серед спікерів заходу також були представники Верховної Ради України, Міністерства фінансів, Фонду державного майна та члени наглядових рад державних компаній.

Теги: #корпоратизація #держкомпанії

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