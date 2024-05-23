Потребу в додаткових військових витратах держбюджету-2024 оцінюють у $5 млрд - глава Мінфіну

Виділення бюджетної допомоги США в теорії покрило видатки соціально-гуманітарного спрямування України у 2024 році, але залишилося невирішеним питання щодо видатків військового характеру, додаткову потребу в яких оцінюють у $5 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наразі, я думаю, що можна говорити про цифру приблизно $5 млрд. Ми думаємо, як його (дефіцит - ІФ-У) перекриватимемо вже найближчим часом", - сказав він в ефірі подкасту Центру економічної стратегії "Що з економікою" на "Громадському радіо".

Марченко пояснив, що бюджет зазнав додаткових видатків військового характеру через те, що за останні півроку Україна мінімально отримувала допомогу від партнерів на ці цілі.

Міністр фінансів нагадав, що видатки військового характеру Україна має перекривати за рахунок власних ресурсів, оскільки міжнародна бюджетна підтримка на ці цілі не йде. За його словами, перспективним зовнішнім джерелом є кошти від заморожених російських активів.

Водночас Марченко зазначив, що без збільшення внутрішніх доходів, зокрема фіскальних, не обійтися. Водночас він відмовився поки що говорити про те, які податки і як може бути підвищено, за винятком уже поданого до Верховної Ради законопроєкту про підвищення акцизів на пальне та іншу підакцизну продукцію.

За словами глави Мінфіну, ці питання обговорюватимуть на переговорах із МВФ, що розпочинаються цього тижня, у межах четвертого перегляду програми.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу приблизно 36,6 грн/$1.