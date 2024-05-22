Актуалізація вимог "єОселі" збільшить попит на якісне житло і стимулюватиме економіку країни - думка

Актуалізація вимог державної програми пільгової іпотеки "єОселя" збільшить попит на якісне житло і стимулюватиме економіку країни.

Таку думку висловив молодший партнер групи компанії DIM Арсеній Насіковський під час панельної дискусії "Державні програми та інструменти вирішення житлового питання" на II Українському Будівельному Конгресі в Києві.

Під час обговорення Насіковський зазначив, що програма "єОселя" стикається з нестачею житла, що відповідає її вимогам.

"Програма пільгової іпотеки "еОселя" єОселя дійсно є суттєвим мультиплікатором для розвитку будівництва як сектору економіки. Між тим, як будь-який відносно новий продукт, державна програма доступного кредитування житла має кілька зон для розвитку. Зокрема, це встановлення актуальної для ринку вартості ціни квадратного метра та зниження вимоги до стадії готовності об'єкта для входження в Програму", - пояснив Насіковський.

Він, зокрема, зазначив, що вартість житла, яке може реалізовуватися за "єОселею", обмежена. У Києві вона не має перевищувати 50 тис. грн/кв. м за ринкової вартості від 50 тис. грн/кв. м. Це суттєво обмежує можливості киян скористатися програмою. Збільшення верхньої планки вартості надасть змогу залучити споживачів середнього класу і розширить дію програми на житло сегмента "комфорт+". У зведенні такого житла використовуються якісні матеріали, що захищають його від впливу навколишнього середовища, а отже, будинки мають триваліший термін експлуатації.

"Наша компанія, DIM, спеціалізується саме на таких проєктах, і таке житло має низку переваг. Такий актив вигідний банку як менш ризикований у заставі порівняно з житлом економ-класу з "мокрими" недовговічними фасадами. Вигідно це і для міста, адже якісна, естетична і довговічна забудова підтримує стійкість архітектурної тканини урбаністичного середовища. Як інвестиційний актив воно вигідне для клієнта-інвестора, адже дорожчає з часом", - упевнений Насіковський.

Він також додав, що нині, зокрема через вплив ризиків війни, значна частка проєктів перебуває на стадії готовності до 50%. Вимоги банків-партнерів програми поширюється на об'єкти зі стадією готовності від 50% і вище.

"Зниження вимоги до стадії готовності будинку на етапі будівництва до 30% дозволить девелоперам запустити набагато більшу кількість проєктів під цю програму. Такий крок збільшить попит на ринку, стане драйвером будівництва дійсно якісного та доступного житла в сегменті «комфорт+» та стимулюватиме розвиток економіки країни", - переконаний Насіковський.

На його думку, якщо цього не змінити, український ринок житлового будівництва зіткнеться з низкою ризиків. У разі, якщо девелопери або знизять кількість нових об'єктів будівництва, це скоротить пропозицію, підстьобне попит. Нове житло буде дуже дорогим і недоступним, отже завдання розвитку економіки цього не виконає. Другий варіант: забудовники переорієнтуються на будівництво максимально дешевого житла типової забудови з меншими вимогами до комфорту.

"Але українці гідні жити краще. Саме тому, як девелоперам, компанії DIM важливо будувати житло високої якості з дотриманням термінів завершення будівництва. Для цього Група пропонує спеціальні програми фінансування, які дозволяють залучати кошти інвесторів. Це допомагає Групі підтримувати стабільний попит на житло, що відповідає європейським стандартам", - повідомив Насіковський.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається із шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil.