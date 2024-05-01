Економіка

11:15 01.05.2024

"Укрнафта" продовжила реалізацію пального жителям Харківщини за спеціальною ціною до кінця травня

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"Укрнафта" продовжила реалізацію пального жителям Харківщини за спеціальною ціною до кінця травня

ПАТ "Укрнафта" до кінця травня 2024 року подовжило дію цінової знижки на автозаправних комплексах UKRNAFTA в Харківській області в розмірі 3 грн від стели на дизель і бензин марки А-95.

"Компанія розуміє важливість підтримки харків'ян, щоб вони мали можливість заправити генератори під час відключень світла та користуватися автомобільним транспортом в умовах загострення російських атак", - ідеться в пресрелізі компанії в середу.

В "Укрнафті" також заявили про можливість у подальшому продовжити відпуск пального за зниженою ціною в регіоні в разі потреби.

Нагадується, що "Укрнафта" виділила 20 млн грн на потреби Сил оборони, які захищають Харківську область, і надала 50 тис. літрів пального для роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури, у лікарнях і комунальних підприємствах.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта

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