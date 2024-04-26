Прем'єр: Пільгову ціну на газ продовжено до кінця літа, на світло - до кінця весни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про продовження пільгових цін на газ і електроенергію для населення.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", - написав Шмигаль у телеграм у п'ятницю.

Він також повідомив, що поточного місяця затверджено постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. "Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива", - повідомив Шмигаль.