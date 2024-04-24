Економіка

20:54 24.04.2024

Госпсуд затвердив план досудової санації "Ельдорадо"

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Госпсуд затвердив план досудової санації "Ельдорадо"

Господарський суд Києва затвердив план досудової санації "Ельдорадо" (ТОВ "Дієса"), що гарантує відшкодування 30% вимог кредиторів, повідомили в пресслужбі Ario Law Firm агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кредитори гарантовано отримають 30%, 40% отримають після одержання відшкодування від країни-агресора Росії за завдані широкомасштабною війною збитки, 30% підлягають списанню. Зазначимо, що станом на сьогодні вже є одне рішення суду про стягнення з РФ на користь ТОВ "Дієса" понад $3,5 млн", - уточнили у пресслужбі.

Як повідомлялося, 22 вересня 2023 року під час загальних зборів кредитори "Ельдорадо", які володіють понад 60% вимог від загальної заборгованості, схвалили план санації боргу на понад 1 млрд грн.

Однак представники кредиторів ритейлера побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса"), які охоплюють дистриб'юторів і світові бренди з виробництва електроніки та побутової техніки, висловили незгоду з досудовою санацією і вимагали санації в рамках процедури банкрутства. Серед підписантів - ТОВ "ЮК Дистрибьюшн", ТОВ "Комел", ТОВ "Маккон", ТОВ "Техніка для бізнесу", ТОВ "Делонгі Україна".

Перший магазин "Ельдорадо" в Україні було відкрито 1999 року в Києві. Станом на серпень 2023 року в мережі Eldorado.ua було 70 магазинів у 49 містах.

ТОВ "Дієса" створено 2009 року, статутний капітал - 70 тис. грн. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб і фізосіб-підприємців, власником є ТОВ "Потнеф ентерпрайзіс лімітед" (100%), а кінцевим бенефіціаром зазначений Крісталл Александроу Папа (Кіпр).

Теги: #ритейлер #санація

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