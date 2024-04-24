ЄС надав Україні ще EUR1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні в середу, 24 квітня, додаткових 1,5 млрд євро в межах Механізму Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро.

"Україна несе важкий тягар для всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро. Це вкрай важливо, щоб держава працювала, а послуги надавалися, доки країна дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною і рішучою", - написала вона в соцмережі Х.