Економіка

13:46 24.04.2024

ЄС надав Україні ще EUR1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility

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ЄС надав Україні ще EUR1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні в середу, 24 квітня, додаткових 1,5 млрд євро в межах Механізму Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро.

"Україна несе важкий тягар для всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро. Це вкрай важливо, щоб держава працювала, а послуги надавалися, доки країна дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною і рішучою", - написала вона в соцмережі Х.

Теги: #україна #єс #ukraine_facility

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