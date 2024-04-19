Економіка

08:07 19.04.2024

Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%

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Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України до аналогічного періоду минулого року в березні 2023 року становило 4,9% порівняно з 5,0% у лютому та 5,2% у січні, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Підприємства зіткнулися з обмеженнями на постачання електроенергії внаслідок російських обстрілів енергетичних об'єктів. Це стримувало приріст ВВП. У квітні ми також очікуємо сповільнення зростання ВВП внаслідок проблем із доступом до електроенергії через масивні руйнування генерації", - зазначила провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій.

За оцінками інституту, у березні приріст реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості сповільнився майже до 11% порівняно з 17% у січні, а реальна ВДВ у сфері виробництва електроенергії скоротилася на 2%, і очікується ще більше її падіння у квітні.

Зазначається, що реальна ВДВ у транспорті продовжувала зростати більш ніж на 20%. Зростання зберігалося і в будівництві, зокрема, завдяки зведенню фінансованих з бюджету фортифікаційних споруд, а приріст у торгівлі сповільнився до 4,6%.

Серед основних макроекономічних тенденцій за минулий місяць експерти ІЕД додатково виокремили збільшення перевезень "Укрзалізниці" та через Український морський коридор, що сприяє розвитку низки секторів економіки, рекордне зовнішнє фінансування в сумі $9 млрд, зниження інфляції до 3,2% та облікової ставки до 14,5%, а також ослаблення гривні до 39 грн/$1 на тлі стриманих інтервенцій НБУ.

Зазначається також, що вартість товарного експорту різко скоротилася в березні цього року порівняно з березнем минулого на тлі продовження зниження цін на зерно і залізну руду.

Як повідомлялося, після зростання ВВП України на 5,3% у 2023 році Нацбанк очікує його сповільнення цього року до 3,6%, тоді як уряд - до 4,6%. На думку, Мінекономіки зростання ВВП за січень-лютий цього року становило 3,6%, тоді як НБУ в січні прогнозував його в першому кварталі на рівні 7,1%.

 

 

Теги: #ввп #оцінка

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