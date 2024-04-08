Економіка

20:01 08.04.2024

Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення

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Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу в новій редакції поданий Кабінетом Міністрів законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Як повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, таке рішення на засіданні комітету в понеділок підтримали 17 його членів, тоді як проти був лише сам Железняк.

За словами Гетманцева, нова редакція законопроєкту на повторне перше читання передбачає відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше ніж двох кандидатур на посаду директора БЕБ, а також перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (оцінювання здійснює комісія після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ).

Пропонується також запровадити доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ у порядку, передбаченому законопроєктом.

Крім того, документ передбачає формування новопризначеним директором дисциплінарної комісії.

Як зазначив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, під час розгляду до повторного першого читання комітет відмовився враховувати ключові пропозиції для реальної реформи: не враховано норми про те, що під час конкурсу з обрання директора БЕБ конкурсна комісія має запропонувати до призначення лише одного кандидата.

"Комітет пропонує, щоб на розгляд Кабміну подавалося "не більше двох кандидатів". Такий підхід підриває незалежність конкурсу і дає змогу просування ручних кандидатів до фіналу конкурсу (як це, наприклад, було під час відбору керівника САП)", - наголосив Шабунін у фейсбуці.

Також, за словами Шабуніна, комітет відхилив критично важливі норми щодо переатестації персоналу БЕБ, а саме - пропозиції, щоб під час переатестації відповідні кадрові комісії могли керуватися стандартом доказування обґрунтованим сумнівом.

Шабунін вважає, що на практиці це дало б змогу не підпускати до роботи в БЕБ осіб із сумнівною репутацією та тих, хто засвітився в корупційних схемах, а без цього для такого недопуску необхідні будуть рішення судів.

Аналогічно комітет відмовився підтримувати вдосконалення конкурсних процедур для відбору персоналу БЕБ, чіткі правила відбору з перевіркою доброчесності та неможливість призначення в БЕБ осіб, раніше звільнених через непроходження переатестації.

Комітет також відхилив пропозиції щодо залучення до конкурсних комісій із відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.

За словами Железняка, доопрацьовану версію законопроєкту, як і попередню, не було погоджено з партнерами та не враховано зауваження бізнесу, зокрема Ради підприємців при президентові України.

"Коротше, мені здається, вони "обманюють" на кожному кроці нас і партнерів, чисто щоб уже руку не збивати", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 21 лютого комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №10439, але 23 лютого уряд його не підтримав (за - 222 народні депутати (для ухвалення рішення потрібно щонайменше 226 голосів на підтримку).

Раніше цей законопроєкт розкритикували численні бізнес-асоціації. Зазначалося, що він не був узгоджений із міжнародними партнерами, декларував перезавантаження бюро через рік після війни.

Також, за словами Шабуніна і Железняка, законопроєкт №10439 зберігав контроль Офісу президента для БЕБ.

 

 

 

Теги: #законопроєкт #беб

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