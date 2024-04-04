RBI розглядає продаж російської "дочки" як оптимальний варіант деконсолідації

Правління Raiffeisen Bank International (RBI) вважає продаж російського Райффайзен Банку оптимальним варіантом деконсолідації, повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Правління RBI зобов'язане відповідно до законодавства про акціонерні товариства мінімізувати збитки для акціонерів RBI. Після ретельного розгляду (цього питання - ІФ-У) правління RBI дійшло висновку, що найкращим рішенням для акціонерів RBI є деконсолідація Райффайзенбанку Росія. Кращим варіантом є продаж", - йдеться в листі.

Данц наголосив, що якщо реалізація цього варіанту буде нездійсненною, альтернативою може стати відокремлення російського Райффайзена від RBI.

"Що стосується потенційної угоди зі Strabag: RBI продовжує працювати над угодою, але наразі не може назвати терміни можливого її закриття", - додав він.