Економіка

19:18 04.04.2024

RBI розглядає продаж російської "дочки" як оптимальний варіант деконсолідації

1 хв читати
RBI розглядає продаж російської "дочки" як оптимальний варіант деконсолідації

Правління Raiffeisen Bank International (RBI) вважає продаж російського Райффайзен Банку оптимальним варіантом деконсолідації, повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Правління RBI зобов'язане відповідно до законодавства про акціонерні товариства мінімізувати збитки для акціонерів RBI. Після ретельного розгляду (цього питання - ІФ-У) правління RBI дійшло висновку, що найкращим рішенням для акціонерів RBI є деконсолідація Райффайзенбанку Росія. Кращим варіантом є продаж", - йдеться в листі.

Данц наголосив, що якщо реалізація цього варіанту буде нездійсненною, альтернативою може стати відокремлення російського Райффайзена від RBI.

"Що стосується потенційної угоди зі Strabag: RBI продовжує працювати над угодою, але наразі не може назвати терміни можливого її закриття", - додав він.

 

 

 

 

 

Теги: #рф #rbi #деконсолідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 04.04.2024
Влада Фінляндії вирішила залишити закритим кордон із РФ до подальших розпоряджень

Влада Фінляндії вирішила залишити закритим кордон із РФ до подальших розпоряджень

20:23 03.04.2024
РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

14:22 03.04.2024
Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

10:04 03.04.2024
Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 44 країни

Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 44 країни

23:20 02.04.2024
МЗС України про доповідь УВКПЛ ООН: за три місяці різко збільшилася кількість повідомлень про страти українських військовополонених

МЗС України про доповідь УВКПЛ ООН: за три місяці різко збільшилася кількість повідомлень про страти українських військовополонених

21:10 02.04.2024
Експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю - Кулеба на конференції в Гаазі

Експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю - Кулеба на конференції в Гаазі

20:22 02.04.2024
Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

11:33 02.04.2024
Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

19:54 01.04.2024
Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

22:03 31.03.2024
СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 млн заяв від постраждалих від російської агресії - Шмигаль

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

ОСТАННЄ

Кількість аварій у тепломережах столиці минулої зими знизилася на 15% - "Київтеплоенерго"

"Укрнафта" у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн

Виробник морозива "Три ведмеді" придбав завод у Польщі

Страховики України виступають за вирівнювання податкових умов ведення бізнесу

Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

Держагентство відновлення створить централізовану закупівельну організацію - постанова

ENTSO-E схвалило приєднання "Укренерго" до європейського ITC-механізму з 1 липня

НБУ має намір оновити вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

"Метінвест Політехніка" випустила перших дипломованих фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА