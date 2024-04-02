На заході України у 2024р. запустять три нові ТРЦ - RDA

У західних областях України на різних етапах реалізації перебувають шість нових торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) сумарною площею 180 тис. кв. м, до введення в експлуатацію у 2024 році заплановано три об'єкти, повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним брокером і консультантом об'єктів.

"Уже цього року до відкриття заплановано ТРЦ "Україна" в Ужгороді, ТЦ "А7" в Івано-Франківську та ТРЦ "Росвигівський" у Мукачеві. Найбільший із них - чотириповерховий ТРЦ "Україна" - відкриється на ужгородському просп. Свободи. До кінця весни буде завершено будівельні роботи, влітку розпочнеться обладнання фасаду та внутрішні роботи", - процитовано у пресрелізі слова генерального директора RDA Андрія Лотоцького.

Загальна площа ТРЦ "Україна" - близько 20 тис. кв. м, орендна - 12 тис. кв. м. Якірним орендарем виступить супермаркет ALMA площею 3 тис. кв. м. Крім того, у ТРЦ будуть розміщені кінотеатр, фудкорт.

За даними RDA, загальна площа ТРЦ "А7" в Івано-Франківську становитиме 10 тис. кв. м, орендна - 7,5 тис. кв. м. Брокер уже почав підписання попередніх договорів з орендарями.

ТРЦ "Росвигівський" у Мукачеві реалізується на перехресті вулиць Росвигівської та Генерала Петрова, а також поблизу траси міжнародного значення Київ - Чоп. Площа об'єкта становитиме 5,6 тис. кв. м (орендна - 3,5 тис. кв. м). "Якорем" ТРЦ виступить супермаркет ALMA (1,3 тис. кв. м).

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