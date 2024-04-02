Економіка

12:32 02.04.2024

На заході України у 2024р. запустять три нові ТРЦ - RDA

2 хв читати

У західних областях України на різних етапах реалізації перебувають шість нових торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) сумарною площею 180 тис. кв. м, до введення в експлуатацію у 2024 році заплановано три об'єкти, повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним брокером і консультантом об'єктів.

"Уже цього року до відкриття заплановано ТРЦ "Україна" в Ужгороді, ТЦ "А7" в Івано-Франківську та ТРЦ "Росвигівський" у Мукачеві. Найбільший із них - чотириповерховий ТРЦ "Україна" - відкриється на ужгородському просп. Свободи. До кінця весни буде завершено будівельні роботи, влітку розпочнеться обладнання фасаду та внутрішні роботи", - процитовано у пресрелізі слова генерального директора RDA Андрія Лотоцького.

Загальна площа ТРЦ "Україна" - близько 20 тис. кв. м, орендна - 12 тис. кв. м. Якірним орендарем виступить супермаркет ALMA площею 3 тис. кв. м. Крім того, у ТРЦ будуть розміщені кінотеатр, фудкорт.

За даними RDA, загальна площа ТРЦ "А7" в Івано-Франківську становитиме 10 тис. кв. м, орендна - 7,5 тис. кв. м. Брокер уже почав підписання попередніх договорів з орендарями.

ТРЦ "Росвигівський" у Мукачеві реалізується на перехресті вулиць Росвигівської та Генерала Петрова, а також поблизу траси міжнародного значення Київ - Чоп. Площа об'єкта становитиме 5,6 тис. кв. м (орендна - 3,5 тис. кв. м). "Якорем" ТРЦ виступить супермаркет ALMA (1,3 тис. кв. м).

Retail & Development Advisor - українська консалтингова компанія, що надає повний комплекс послуг у сфері торговельної, офісної та логістичної нерухомості. Заснована 2013 року. Пропонує послуги розробки архітектурної концепції, брокериджу в торговельній, офісній та логістичній нерухомості, управління нерухомістю, аутсорсингу відділу розвитку/оренди ТЦ, аналітики ринку тощо. Має досвід успішної співпраці з міжнародними та вітчизняними операторами, такими як: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin's, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, Алло, КОЛО, Rozetka, "Укрзолото", "Золотий вік" Prostor, "Люксоптика", Intertop тощо.

 

Теги: #трц #rda

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 13.02.2024
Торгові центри Arricano в Києві досягли нульової вакантності за підсумками 2023р.

Торгові центри Arricano в Києві досягли нульової вакантності за підсумками 2023р.

17:18 13.01.2024
У Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополіт", людей евакуюють

У Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополіт", людей евакуюють

18:10 08.12.2023
Українські ТРЦ відзначають зростання товарообороту проти минулого року, відвідуваність перевищила довоєнні показники

Українські ТРЦ відзначають зростання товарообороту проти минулого року, відвідуваність перевищила довоєнні показники

11:56 02.12.2023
Столичний ТРЦ Blockbuster Mall досягне 100 тис. кв. м відкритих магазинів до кінця року

Столичний ТРЦ Blockbuster Mall досягне 100 тис. кв. м відкритих магазинів до кінця року

10:15 07.11.2023
ТРЦ "Україна" відкриють в Ужгороді у 2024 році

ТРЦ "Україна" відкриють в Ужгороді у 2024 році

14:31 31.10.2023
В Україні тренд на відкриття книжкових крамниць - експерт

В Україні тренд на відкриття книжкових крамниць - експерт

12:33 31.10.2023
"Епіцентр" відкриє власний ТРЦ під Києвом навесні 2024 року

"Епіцентр" відкриє власний ТРЦ під Києвом навесні 2024 року

17:08 30.10.2023
У харківському ТРЦ Nikolsky відновили найбільший купол України

У харківському ТРЦ Nikolsky відновили найбільший купол України

13:14 06.09.2023
ТРЦ Blockbuster Mall буде перезапущено 1 грудня

ТРЦ Blockbuster Mall буде перезапущено 1 грудня

08:55 05.09.2023
Повідомлення про мінування столичних ТРЦ не підтвердилося

Повідомлення про мінування столичних ТРЦ не підтвердилося

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

ОСТАННЄ

Посол Італії в Україні бачить конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин між країнами в багатьох секторах

Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів - аналітики

Мінфін підтримав пропозицію АСБ і ЛСОУ про недопущення оподаткування ПДВ комісійної винагороди страхових агентів

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Частка NPL банків скоротилася в лютому на 0,16 в. п. - НБУ

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

ДТЕК у березні відновив електропостачання понад 715 тис. абонентів у 4 областях

monobank усунув збій у роботі застосунку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА