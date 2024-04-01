Економіка

20:35 01.04.2024

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

1 хв читати
Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

Обсяг українського експорту за березень поточного року становив 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд, повідомила перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко в понеділок.

"У січні Україна вийшла на рекордні з початку повномасштабного вторгнення показники - 12 млн тонн на місяць. Абсолютна більшість йшла морським шляхом. У березні ми експортували 11,8 млн тонн вантажів. У грошовому вимірі - на $3,2 млрд", - написала вона на фейсбук-сторінці.

За даними Державної митної служби за січень-лютий цього року було експортовано товарів на $6,8 млрд.

Уточнено, що в березні експорт залізницею становив 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн - зернові, тим часом через морський коридор за цей період було поставлено 6,3 млн тонн вантажів, з яких 2,1 млн тонн - агропродукція.

"Головне завдання цього року - утримати економічне зростання і стати більш економічно самодостатніми", - наголосила Свириденко.

Віцепрем'єрка нагадала, що за минулий рік економіка країни зросла на 5,3%, здебільшого завдяки частковому розблокуванню морського експорту, стійкості бізнесу та підтримці міжнародних партнерів.

 

Теги: #експорт #березень

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 19.03.2024
ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

16:18 08.03.2024
Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

13:46 02.03.2024
Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

19:22 29.02.2024
Україна у 2023/24 МР експортувала понад 29,1 млн тонн зерна та борошна

Україна у 2023/24 МР експортувала понад 29,1 млн тонн зерна та борошна

18:32 27.02.2024
Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

22:20 26.02.2024
ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

16:28 25.02.2024
Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

13:30 25.02.2024
Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

14:24 23.02.2024
Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

20:46 21.02.2024
Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

ОСТАННЄ

Частка NPL банків скоротилася в лютому на 0,16 в. п. - НБУ

В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

ДТЕК у березні відновив електропостачання понад 715 тис. абонентів у 4 областях

monobank усунув збій у роботі застосунку

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

"Нова пошта" організувала доставку товарів з OLX в Польщу

До України в березні імпортували за заниженими цінами овочів і фруктів на 141,2 млн грн - Гетманцев

"УЗ" фіксує переорієнтацію потоку зернових вантажів із західних кордонів на морські порти Великої Одеси

Реформа шкільного харчування передбачає розвиток державно-приватного партнерства - Свириденко

"Укрзалізниця" встановила черговий рекорд, перевізши в березні 16 млн тонн вантажів - Кубарков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА