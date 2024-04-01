Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

Обсяг українського експорту за березень поточного року становив 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд, повідомила перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко в понеділок.

"У січні Україна вийшла на рекордні з початку повномасштабного вторгнення показники - 12 млн тонн на місяць. Абсолютна більшість йшла морським шляхом. У березні ми експортували 11,8 млн тонн вантажів. У грошовому вимірі - на $3,2 млрд", - написала вона на фейсбук-сторінці.

За даними Державної митної служби за січень-лютий цього року було експортовано товарів на $6,8 млрд.

Уточнено, що в березні експорт залізницею становив 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн - зернові, тим часом через морський коридор за цей період було поставлено 6,3 млн тонн вантажів, з яких 2,1 млн тонн - агропродукція.

"Головне завдання цього року - утримати економічне зростання і стати більш економічно самодостатніми", - наголосила Свириденко.

Віцепрем'єрка нагадала, що за минулий рік економіка країни зросла на 5,3%, здебільшого завдяки частковому розблокуванню морського експорту, стійкості бізнесу та підтримці міжнародних партнерів.