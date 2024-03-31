Економіка

11:58 31.03.2024

Дефіциту е/е немає, через атаки РФ без світла було 170 тис. споживачів в Одесі та області - Міненерго

2 хв читати
Дефіциту е/е немає, через атаки РФ без світла було 170 тис. споживачів в Одесі та області - Міненерго

На ранок неділі в Одесі та області внаслідок нічної атаки РФ залишалися без світла 10,5 тисяч споживачів, загалом в енергосистемі дефіциту немає, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначило міністерство в телеграм-каналі, у ніч на неділю РФ атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" в Одеській області, унаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткотерміново відключали ТЕЦ і понад 170 тис. споживачів, а також припиняли генерацію об'єкти ВДЕ - дві біогазові станції та вітрова електростанція.

Водночас енергохолдинг ДТЕК у своєму телеграм-каналі заявив, що всі споживачі вже зі світлом: "Енергетики працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії і подати напругу в будинки людей".

Там зазначили, що масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі.

За даними Міненерго, внаслідок ворожих атак короткостроково знеструмлювали підстанцію 110 кВ у Харківській області та відключили повітряну лінію у Львівській області, унаслідок чого на деякий час знеструмлювали один із населених пунктів.

Уночі ворог також укотре атакував один із газових об'єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина, не працівник підприємства.

Міненерго уточнило, що вчора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях, що були застосовані ввечері через мережеві обмеження "Укренерго" для недопущення перевантаження перетинів.

У Харкові також немає обмежень.

Учора Україна надавала аварійну допомогу Польщі за запитом її системного оператора - зранку протягом години надлишкова е/е постачалася в Україну обсягом 300 МВт-год, а ввечері з 20:00 до 21:00 її в такому ж обсязі передавали Польщі.

"Поки що дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано", - наголосило Міненерго.

Як повідомлялося, після нічної атаки РФ "Укренерго" змушене було застосовувати аварійні відключення е/е в Одесі та навколишніх населених пунктах.

Теги: #енергосистема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 29.03.2024
Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

13:36 29.03.2024
РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

10:01 29.03.2024
Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

11:43 09.03.2024
Обстріляно підстанцію в Запорізькій області, у резерві - 17 одиниць теплової генерації

Обстріляно підстанцію в Запорізькій області, у резерві - 17 одиниць теплової генерації

13:53 06.03.2024
Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

12:49 04.03.2024
Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру весь лютий, але та продовжує стабільну роботу - британська розвідка

Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру весь лютий, але та продовжує стабільну роботу - британська розвідка

11:34 29.02.2024
Третю добу в енергосистемі профіцит е/е, роботу ВДЕ-генерації в середу обмежували на 491 МВт - Міненерго

Третю добу в енергосистемі профіцит е/е, роботу ВДЕ-генерації в середу обмежували на 491 МВт - Міненерго

10:31 22.02.2024
ЗАЕС через обстріли росіян другу добу залишається на одній лінії електропередачі

ЗАЕС через обстріли росіян другу добу залишається на одній лінії електропередачі

10:59 18.02.2024
Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

12:45 17.02.2024
Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

ОСТАННЄ

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

Бізнес-спільноти звернулися до Зеленського із закликом провести ключові інституційні реформи

Чистий продаж НБУ на тижні трохи скоротився - до $652 млн

CreditKasa, MyCredit, "Є Гроші", "Мілоан" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за виручкою у 2023 р.

Нинішня магічна реальність має враховувати перспективи того, що так може бути не завжди, - глава Мінфіну

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

"Укрнафта" отримала 138 тонн добового дебіту нафти після інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА