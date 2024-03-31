Дефіциту е/е немає, через атаки РФ без світла було 170 тис. споживачів в Одесі та області - Міненерго

На ранок неділі в Одесі та області внаслідок нічної атаки РФ залишалися без світла 10,5 тисяч споживачів, загалом в енергосистемі дефіциту немає, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначило міністерство в телеграм-каналі, у ніч на неділю РФ атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" в Одеській області, унаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткотерміново відключали ТЕЦ і понад 170 тис. споживачів, а також припиняли генерацію об'єкти ВДЕ - дві біогазові станції та вітрова електростанція.

Водночас енергохолдинг ДТЕК у своєму телеграм-каналі заявив, що всі споживачі вже зі світлом: "Енергетики працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії і подати напругу в будинки людей".

Там зазначили, що масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі.

За даними Міненерго, внаслідок ворожих атак короткостроково знеструмлювали підстанцію 110 кВ у Харківській області та відключили повітряну лінію у Львівській області, унаслідок чого на деякий час знеструмлювали один із населених пунктів.

Уночі ворог також укотре атакував один із газових об'єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина, не працівник підприємства.

Міненерго уточнило, що вчора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях, що були застосовані ввечері через мережеві обмеження "Укренерго" для недопущення перевантаження перетинів.

У Харкові також немає обмежень.

Учора Україна надавала аварійну допомогу Польщі за запитом її системного оператора - зранку протягом години надлишкова е/е постачалася в Україну обсягом 300 МВт-год, а ввечері з 20:00 до 21:00 її в такому ж обсязі передавали Польщі.

"Поки що дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано", - наголосило Міненерго.

Як повідомлялося, після нічної атаки РФ "Укренерго" змушене було застосовувати аварійні відключення е/е в Одесі та навколишніх населених пунктах.