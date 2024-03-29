Економіка

17:56 29.03.2024

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

2 хв читати
ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

Перелік територій активних бойових дій, який складає Міністерство реінтеграції з метою надання податкових пільг, штучно скорочено, окремим питанням є підтримка компаній річкового судноплавства, зупиненого війною, заявляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

"На сьогодні проблемним залишається питання не зарахування деяких прифронтових регіонів до територій активних бойових дій, у зв’язку з чим компанії, розташовані на відповідних територіях, позбавляються можливості певної підтримки – звільнення від сплати земельного податку, податку на нерухомість, економічного податку тощо", - ідеться в повідомленні ЄБА у п'ятницю.

Згідно з ним, асоціація звернулася з відповідними пропозиціями щодо зміни порядку формування такого переліку до віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, міністра фінансів Сергія Марченка та голови парламентського комітету Данила Гетманцева.

У ЄБА впевнені, що причиною нинішнього незадовільного становища є регулярне оновлення переліку Мінреінтеграції. Зокрема, такі території, як Херсонська область, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Донецька (Краматорський район), були виключені з нього, бо там діють реєстри, хоча ситуація там мало відрізняється від ситуації на територіях, які перебувають у переліку.

На думку ЄБА, підхід до формування переліку територій активних бойових дій має бути одним для всіх територій.

На окрему увагу, вважають в асоціації, заслуговує питання зупинення судноплавства річкою Дніпро і в Чорному морі, а також закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ і Херсон. У ЄБА наголосили, що зупинка річкового судноплавства призвела до зупинення основної діяльності річкових портів на річці Дніпро, навіть тих, що не розташовані на територіях, де ведуться, велися або можуть вестися бойові дії.

Як вважає асоціація, компанії у сфері внутрішнього водного (річкового) транспорту потребують підтримки для збереження транспортної інфраструктури країни та відновлення Дніпра як основної артерії судноплавства країни, оскільки зараз вони змушені нести повний податковий тягар за відсутності судноплавства.

Теги: #єба #бойові_дії #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 11.03.2024
Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

09:29 22.01.2024
Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території РФ"

Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території РФ"

15:45 08.01.2024
ЄБА закликала доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

ЄБА закликала доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

11:32 23.12.2023
В Україні за рік обстежили 2691 кв. км замінованих територій - заступник міністра оборони

В Україні за рік обстежили 2691 кв. км замінованих територій - заступник міністра оборони

01:51 13.12.2023
Україна не може віддати свої території

Україна не може віддати свої території

10:41 07.12.2023
В Україні через бойові дії та з техпричин без світла 408 населених пунктів - Міненерго

В Україні через бойові дії та з техпричин без світла 408 населених пунктів - Міненерго

07:10 01.12.2023
Ізраїль готовий відновити бойові дії в Газі

Ізраїль готовий відновити бойові дії в Газі

14:39 10.11.2023
Кількість тих, хто має досвід перебування в зоні бойових дій, збільшилася до 44%, - опитування "Рейтингу"

Кількість тих, хто має досвід перебування в зоні бойових дій, збільшилася до 44%, - опитування "Рейтингу"

15:38 22.09.2023
Для збільшення інвестицій у розробку родовищ в Україні необхідно зняти гриф ДСК із геоданих щодо критичних мінералів - експерти

Для збільшення інвестицій у розробку родовищ в Україні необхідно зняти гриф ДСК із геоданих щодо критичних мінералів - експерти

21:30 23.08.2023
ЄБА створила робочу групу координації зусиль бізнесу в захисті портової інфраструктури

ЄБА створила робочу групу координації зусиль бізнесу в захисті портової інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

ОСТАННЄ

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

"Укрнафта" отримала 138 тонн добового дебіту нафти після інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ

Посівна-2024 випереджає на 8,3% минулорічну - посіяно 476,7 тис. га ярих

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

Українсько-польські переговори аграрних асоціацій - є розуміння щодо широкої низки продуктів, щодо зерна рішення немає

Ранній кінець опалювального сезону заощадить до 500 млн куб. м газу

Пропозиція про реструктуризацію євробондів України, ймовірно, міститиме норму про часткове списання боргу

Найбільший виробник соняшникової олії Молдови зупинив два заводи й вимагає відновлення імпорту українського соняшнику

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА