Економіка

14:23 28.03.2024

"Запоріжкокс" продовжує капремонт коксової батареї №2 з інвестиціями в 60 млн грн, вкладення в оновлення за 2 роки перевищують 276 млн грн - СЕО

2 хв читати
"Запоріжкокс" продовжує капремонт коксової батареї №2 з інвестиціями в 60 млн грн, вкладення в оновлення за 2 роки перевищують 276 млн грн - СЕО

ПрАТ "Запоріжкокс", один з найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, що входить до групи "Метінвест", продовжує реалізацію програми капітального ремонту пічного фонду коксового цеху, зокрема коксової батареї №2 з обсягом інвестицій 60 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, у 2024 році виконано перекладку двох простінків камер коксування, проведено заміну елементів армування, броней і анкерних колон на печах.

У рамках реалізації програми у 2024 році заплановано перекладку ще двох простінків камер коксування. На комплексі КБ №2 також проводиться ремонт вагона гасіння, оновлення допоміжних майданчиків і залізничних колій.

"Незважаючи на близькість фронту та інші виклики, пов'язані із повномасштабною війною, підприємство продовжує свою стабільну роботу із забезпечення металургів якісним коксом. Ключовим фактором стабільного виробництва є справність основного обладнання - коксових батарей. З початку 2022 року на капітальне оновлення коксових батарей №2 і №5-6 підприємство спрямувало понад 276 млн грн", - зазначив генеральний директор "Запоріжкоксу" Олександр Бехтер.

Головним підрядником ремонту виступає завод "Запоріжвогнетрив", який від початку повномасштабної війни розширив лінійку вогнетривів для коксових батарей "Запоріжкоксу" й опанував процес їх футерування.

При цьому уточнено, що капремонт проводиться в умовах чинного виробництва, що дає змогу підтримувати заплановані обсяги випуску коксу. Ремонт продовжить термін експлуатації агрегату і знизить навантаження на навколишнє середовище.

Як повідомлялося, "Запоріжкокс" у 2023 році збільшив випуск доменного коксу на 16% порівняно з 2022 роком - до 856,8 тис. тонн із 737,4 тис. тонн.

"Запоріжкокс" виробляє близько 10% коксу, що випускається в Україні, володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів. Крім того, випускає коксовий газ і пековий кокс.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #ремонт #запоріжкокс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 20.03.2024
Роботи зі зміцнення та ремонту тунелю на ст. м. "Деміївська" виконано приблизно на 40% - Кличко

Роботи зі зміцнення та ремонту тунелю на ст. м. "Деміївська" виконано приблизно на 40% - Кличко

21:18 19.03.2024
УЗ завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області

УЗ завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області

12:38 18.03.2024
Повернуто в роботу ЛЕП 330 кВ на сході країни, споживання е/е знижується - "Укренерго"

Повернуто в роботу ЛЕП 330 кВ на сході країни, споживання е/е знижується - "Укренерго"

19:53 12.03.2024
Порошенко на замовлення військових механіків передає у бригади пересувні майстерні 12-03-2024

Порошенко на замовлення військових механіків передає у бригади пересувні майстерні 12-03-2024

11:04 26.02.2024
У Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово буде скорочено задля ремонту пошкоджених ділянок водопроводу

У Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово буде скорочено задля ремонту пошкоджених ділянок водопроводу

16:31 22.02.2024
"Київтеплоенерго" відновить постачання тепла 220 будинкам протягом доби

"Київтеплоенерго" відновить постачання тепла 220 будинкам протягом доби

12:15 16.02.2024
Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

14:17 08.02.2024
"Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі на вул. Усенка, пошкодженої ракетним обстрілом 7 лютого

"Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі на вул. Усенка, пошкодженої ракетним обстрілом 7 лютого

17:50 23.01.2024
УВКБ ООН допомогло відремонтувати понад 27,5 тис. будинків в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

УВКБ ООН допомогло відремонтувати понад 27,5 тис. будинків в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

10:14 10.01.2024
У Києві частково перекривають бульвар Вернадського для ремонту водопровідної магістралі

У Києві частково перекривають бульвар Вернадського для ремонту водопровідної магістралі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

"Дочка" ДТЕК уклала угоду з польською Columbus Energy щодо будівництва СНЕ 133 МВт у Польщі

На ліквідацію наслідків масованого обстрілу енергоінфраструктури Харківщини буде спрямовано кошти Фонду підтримки енергетики України - Галущенко

ОСТАННЄ

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Шмигаль за результатами українсько-польських урядових консультацій: Розуміємо, як будемо рухатися

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

"Укрнафта" планує завершити ребрендинг АЗК Glusco у квітні

Сервіс покупок Meest Shopping розпочав співпрацю з криптобіржею Binance

Графіки відключень е/е залишилися лише в Харківській області, але ще можливе повернення до них в Одеській і Хмельницькій - "Укренерго"

RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів 12 кейсами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА