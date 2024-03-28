"Запоріжкокс" продовжує капремонт коксової батареї №2 з інвестиціями в 60 млн грн, вкладення в оновлення за 2 роки перевищують 276 млн грн - СЕО

ПрАТ "Запоріжкокс", один з найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, що входить до групи "Метінвест", продовжує реалізацію програми капітального ремонту пічного фонду коксового цеху, зокрема коксової батареї №2 з обсягом інвестицій 60 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, у 2024 році виконано перекладку двох простінків камер коксування, проведено заміну елементів армування, броней і анкерних колон на печах.

У рамках реалізації програми у 2024 році заплановано перекладку ще двох простінків камер коксування. На комплексі КБ №2 також проводиться ремонт вагона гасіння, оновлення допоміжних майданчиків і залізничних колій.

"Незважаючи на близькість фронту та інші виклики, пов'язані із повномасштабною війною, підприємство продовжує свою стабільну роботу із забезпечення металургів якісним коксом. Ключовим фактором стабільного виробництва є справність основного обладнання - коксових батарей. З початку 2022 року на капітальне оновлення коксових батарей №2 і №5-6 підприємство спрямувало понад 276 млн грн", - зазначив генеральний директор "Запоріжкоксу" Олександр Бехтер.

Головним підрядником ремонту виступає завод "Запоріжвогнетрив", який від початку повномасштабної війни розширив лінійку вогнетривів для коксових батарей "Запоріжкоксу" й опанував процес їх футерування.

При цьому уточнено, що капремонт проводиться в умовах чинного виробництва, що дає змогу підтримувати заплановані обсяги випуску коксу. Ремонт продовжить термін експлуатації агрегату і знизить навантаження на навколишнє середовище.

Як повідомлялося, "Запоріжкокс" у 2023 році збільшив випуск доменного коксу на 16% порівняно з 2022 роком - до 856,8 тис. тонн із 737,4 тис. тонн.

"Запоріжкокс" виробляє близько 10% коксу, що випускається в Україні, володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів. Крім того, випускає коксовий газ і пековий кокс.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".