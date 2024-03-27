Економіка

19:32 27.03.2024

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів 12 кейсами

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НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів 12 кейсами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерську платформу CapitalProf, криптовалютні біржі Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD, IncCrypto, ABNBITFX, RWB Group і ще сім кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів.

Як уточнила Комісія в повідомленні в середу, зокрема, список поповнився торговельною платформою Advanced Mining, трейдинговими платформами DotBig, ParadTrade і xChief Ltd, RoboForex, Fondexx, а також платформою Avalon Technologies, яка позиціонує себе "одним із проєктів із інвестування в рунеті, які найшвидше зростають", і торгує ІТ-активами, платформою Avalon Technologies, що позиціонує себе "одним із проєктів з інвестування в рунеті, які найшвидше зростають".

Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.

Минулого тижня в рамках роботи над захистом прав інвесторів відбувалася онлайн-зустріч НКЦПФР із фахівцями BaFin (Федеральної служби фінансового нагляду Німеччини). У Комісії знову нагадали потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням: через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також осіб, що вказують недостовірну інформацію щодо ліцензованої та начебто офіційної діяльності в країнах із розвиненими фінансовими ринками.

Теги: #нкцпфр #інвестпроєкти

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