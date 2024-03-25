НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

Офіційний курс гривні Національого банку України (НБУ), який у середині минулого тижня оновив історичний мінімум на позначці 39,1399 грн/$1, у понеділок після зміцнення на 23 коп. у четвер-п'ятницю знову знизився на 32 коп. - до нового історичного мінімуму 39,2298 грн/$1, свідчать дані на сайті НБУ.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у понеділок впало на 36 коп. - до 39,1579 грн/$1.

На готівковому ринку цього дня курс нацвалюти знизився на 15 коп. - до 39,40 грн/$1.

З початку 2024 року гривня опустилася на 3,2%, або на 22 коп. З моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 7,3%, або на 2,66 грн.

Як повідомляли, представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня вони очікують на зовнішнє фінансування обсягом $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього від початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Минулого тижня Україна отримала одразу перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд - від Канади і $230 млн - від Японії через Світовий банк, тоді як до цього від початку року всі зовнішні надходження становили лише $1,2 млрд. Окрім цього, рада директорів МВФ схвалила четвертий транш за програмою розширеного фінансування EFF $880 млн, які мають надійти до бюджету на цьому тижні.