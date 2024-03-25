Економіка

20:04 25.03.2024

НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

2 хв читати
НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

Офіційний курс гривні Національого банку України (НБУ), який у середині минулого тижня оновив історичний мінімум на позначці 39,1399 грн/$1, у понеділок після зміцнення на 23 коп. у четвер-п'ятницю знову знизився на 32 коп. - до нового історичного мінімуму 39,2298 грн/$1, свідчать дані на сайті НБУ.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у понеділок впало на 36 коп. - до 39,1579 грн/$1.

На готівковому ринку цього дня курс нацвалюти знизився на 15 коп. - до 39,40 грн/$1.

З початку 2024 року гривня опустилася на 3,2%, або на 22 коп. З моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 7,3%, або на 2,66 грн.

Як повідомляли, представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня вони очікують на зовнішнє фінансування обсягом $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього від початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Минулого тижня Україна отримала одразу перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд - від Канади і $230 млн - від Японії через Світовий банк, тоді як до цього від початку року всі зовнішні надходження становили лише $1,2 млрд. Окрім цього, рада директорів МВФ схвалила четвертий транш за програмою розширеного фінансування EFF $880 млн, які мають надійти до бюджету на цьому тижні.

Теги: #гривня_курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 21.03.2024
НБУ в четвер повернув курс гривні на рівень до 39 грн/$1

НБУ в четвер повернув курс гривні на рівень до 39 грн/$1

20:06 02.10.2023
Міжбанк 3 жовтня стартує з курсу 36,57 грн/$1 - заступник голови НБУ

Міжбанк 3 жовтня стартує з курсу 36,57 грн/$1 - заступник голови НБУ

19:44 28.04.2022
Курс долара на чорному ринку останніми днями зріс на 1-1,5 грн

Курс долара на чорному ринку останніми днями зріс на 1-1,5 грн

08:00 27.11.2021
НБУ цього тижня підтримав гривню на міжбанку продажем $630 млн

НБУ цього тижня підтримав гривню на міжбанку продажем $630 млн

20:00 12.11.2021
Курс гривні на міжбанку в п'ятницю послабився до 26,25 грн/$1

Курс гривні на міжбанку в п'ятницю послабився до 26,25 грн/$1

19:10 02.08.2021
Курс гривні на міжбанку в понеділок послабився до 26,86 грн/$1

Курс гривні на міжбанку в понеділок послабився до 26,86 грн/$1

19:02 14.06.2021
Курс гривні на міжбанку вперше з початку року зміцнився нижче позначки 27 грн/$1

Курс гривні на міжбанку вперше з початку року зміцнився нижче позначки 27 грн/$1

19:14 29.03.2021
Офіційні курси Національного банку України на 30 березня

Офіційні курси Національного банку України на 30 березня

19:14 17.03.2021
Курс гривні на міжбанку в середу зміцнився до 27,72 грн/$1

Курс гривні на міжбанку в середу зміцнився до 27,72 грн/$1

19:12 17.03.2021
Офіційні курси Національного банку України на 18 березня

Офіційні курси Національного банку України на 18 березня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

Україна до червня за програмою з МВФ призначить міжнародного консультанта для підготовки продажу Укргазбанку і Сенс Банку, ексвласники Сенс Банку протестують

Рішень щодо заборони експорту е/е, зміни тарифів на е/е для населення та умов її постачання після масованої атаки РФ немає - глава Міненерго

На відновлення ДніпроГЕС знадобляться роки - гендиректор "Укргідроенерго"

Нерезиденти не заявляли про наміри відмовитися від зберігання газу в українських ПСГ після обстрілу одного з них - глава Міненерго

ОСТАННЄ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

Україна до червня за програмою з МВФ призначить міжнародного консультанта для підготовки продажу Укргазбанку і Сенс Банку, ексвласники Сенс Банку протестують

Профільний комітет Ради назвав лідерів зі сплати податків у виробництві алкогольної продукції у 2023 р.

Україна зобов'язалася прийняти "дорожню карту" лібералізації ринків газу та електроенергії - меморандум МВФ

Агросектор потребує прискорення процесу бронювання робітників - ВАР

Одеська "Будова" пропонує інвесторам ЖК "Чотири сезони" доплатити за добудову їхнього житла

"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено

Рішень щодо заборони експорту е/е, зміни тарифів на е/е для населення та умов її постачання після масованої атаки РФ немає - глава Міненерго

Розроблювана концепція бронювання може приносити від 200 млрд грн щорічно - голова профільного комітету ВР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА