МВФ трохи поліпшив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 р.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

Згідно з публікацією на сайті фонду, очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн із 7,64 трлн грн у грудні минулого року, хоча на наступний залишено практично без змін - 8,86 трлн грн.

Це багато в чому пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП торік із 4,5% до 5% і відповідно номінального ВВП до 6,50 трлн грн із 6,43 трлн грн.

У структурі зростання ВВП МВФ тепер очікує трохи меншого внеску внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій, але все це компенсується кращою ситуацією з чистим експортом.

Прогноз інфляції на цей рік (грудень проти грудня) фонд поліпшив до 8,5% із 9,5%, зростання реальних доходів - до 9,8% із 8,5%, хоча оцінку безробіття погіршено до 14,5% із 13,9%.

Що стосується бюджету, то в МВФ злегка знизили оцінку його дефіциту (без урахування грантів) - до 20,2% ВВП із 20,4% ВВП. У частині фінансування поліпшено очікування грантового фінансування - до 6,5% ВВП із 4,7% ВВП за скорочення іншого зовнішнього фінансування до 11,8% ВВП із 13,7% ВВП і внутрішнього фінансування до 2% ВВП із 2,1% ВВП.

У результаті прогноз сукупного держборгу на кінець цього року поліпшено до 94% ВВП з 96,7%, однак позначилося і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП із 87,1% ВВП.

Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році - 5,7% ВВП замість 7,1% ВВП у грудневих матеріалах, прямих іноземних інвестицій - 2,2% ВВП замість 1,2% ВВП. Оцінку валових міжнародних резервів на кінець цього року поліпшено до $42,1 млрд із $40,9 млрд.

МВФ в оновленому макропрогнозі також очікує зростання кредитів у 2024 році на 8,5%, що трохи гірше за грудневу оцінку в 9,5%, проте ймовірна причина такого коригування - різке поліпшення оцінки зниження кредитного портфеля у 2023 році до 0,5% із 7,5%.