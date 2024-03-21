Економіка

20:09 21.03.2024

НБУ в четвер повернув курс гривні на рівень до 39 грн/$1

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НБУ в четвер повернув курс гривні на рівень до 39 грн/$1

Національний банк України (НБУ) після ослаблення офіційного курсу гривні протягом першої половини тижня на 45,5 коп. зміцнив його у четвер на 21 коп. і повернув рівень до 39 грн/$1 – 38,9234 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Довідкове значення курсу нацвалюти, яке Нацбанк встановлює на 12:00, у четвер також зросло на 22 коп. - до 38,9287 грн/$1.

На готівковому ринку в четвер курс нацвалюти підвищився аналогічно офіційному - на 21 коп., до 39,10 грн/$1.

Напередодні Україна отримала одразу перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility та $1,5 млрд від Канади, тоді як до цього з початку року всі зовнішні надходження становили лише $1,2 млрд. За прогнозами Нацбанку, Україна з середини березня до кінця квітня може отримати зовнішнє фінансування на суму $10 млрд або навіть більше за визначеної в держбюджеті потреби на весь рік $37,3 млрд.

Після зміцнення в четвер зниження офіційного курсу гривні становило 2,4%, або 92 коп. З моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 6,4%, або на 2,36 грн.

Як повідомлялося, представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня вони очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Тим часом НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Чистий продаж доларів НБУ в 11-й тиждень 2024 року зріс до $262,6 млн із $133,7 млн - мінімального значення за останні 11 місяців – попереднього.

За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,51 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.

Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд – до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд. грн.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.

Теги: #гривня_курс

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