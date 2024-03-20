План Ukraine Facility передбачає впровадження принципів циркулярної економіки до 2026 року

План Ukraine Facility передбачає затвердження Стратегії розвитку циркулярної економіки та Національного плану поводження з відходами до 1 кв. 2026 року.

Як повідомляється в документі, реформа містить два компоненти. Перший компонент реалізується Міністерством економіки і має сприяти модернізації української економіки, підвищенню її ресурсоефективності та конкурентоспроможності з відокремленням економічного зростання від використання природних ресурсів, а також захисту здоров'я громадян від ризиків, пов'язаних із впливом на довкілля.

Ним передбачається розроблення Стратегії впровадження принципів циркулярної економіки та відповідного Плану заходів, ухвалення їх Кабміном. Зокрема, на першому етапі буде проаналізовано та запропоновано потенційні можливості та наслідки переходу до циркулярної економіки в Україні для 5-10 попередньо відібраних пріоритетних секторів і ланцюгів доданої вартості, як-от: відходи, текстиль, пластик, акумулятори, електроніка, сільське господарство, будівництво та ремонт, а також метали та мінерали.

Реалізація стратегії забезпечить перетворення продуктів на стійкіші; забезпечить трансформацію послуг, бізнес-моделей і моделей споживання для скорочення утворення відходів. Стратегію впроваджуватимуть поступово, а ключові ланцюги - створення вартості продуктів розглядатимуть як пріоритет. Також буде вжито заходів щодо скорочення відходів та створення внутрішнього ринку високоякісної вторсировини.

Другий компонент, що реалізується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, передбачає ухвалення Національного плану управління відходами в Україні до 2033 року та його гармонізації із законодавством ЄС у сфері відходів.

Зазначається, що під час воєнних дій Україна зіткнулася з додатковою проблемою - будівельними відходами. Такі відходи є значною проблемою для українських міст, реконструкція яких передбачає вивезення величезної кількості матеріалів, а також надмірне використання природних ресурсів, що завдає додаткової шкоди природним екосистемам.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на 1 червня 2022 року зруйновано або пошкоджено 5% усіх наявних сміттєзбиральних машин, 17% біогазових установок і 9% сортувальних ліній. Пряма шкода сектору поводження з відходами становить EUR89,1 млн, оціночна вартість вивезення будівельних відходів/сміття - EUR299,5 млн, а втрата прибутку компаніями, що займаються утилізацією відходів, - EUR11,1 млн.

Планом передбачається ухвалення та набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів "Про затвердження Національного плану управління відходами в Україні до 2033 року".

Основні принципи та цілі Національного плану управління відходами в Україні до 2033 року передбачають: дотримання ієрархії управління відходами - запобігання утворенню відходів; повторне використання, переробку, відновлення і, як найменш бажаний варіант, захоронення, що включає захоронення на полігонах та спалювання без рекуперації енергії.

Повідомляється, що Національний план управління відходами в Україні до 2033 року ставить за мету зменшити негативний вплив відходів на довкілля та здоров'я людей шляхом сприяння переробці та використанню вторинних ресурсів.

Усі ключові документи - Стратегії розвитку циркулярної економіки, план її реалізації, та Національний план поводження з відходами мають бути ухвалені до 1 кв. 2026 року.