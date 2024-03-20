Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася і бізнес відчуває потребу в працівниках.

"Це справді так, починаючи з 2023 року ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася і бізнес наразі відчуває потребу в працівниках, що фіксують і сайти з пошуку роботи, і ми в Державній службі зайнятості. Нині кількість актуальних вакансій ресурсу Служби щоденно становить майже 50 тис. одиниць, що майже вдвічі більше, ніж торік", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо зростання кількості вакансій.

За її словами, така сама тенденція прослідковується і на Єдиному порталі вакансій, де об'єднані пропозиції роботи не лише Служби, а й таких ресурсів, як: Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua та ua.jooble.org.

"Якщо наприкінці минулого року там було 200 тис. пропозицій роботи, то на сьогодні це майже 230 тис. вакансій", - додала вона.

Жовтяк розповіла, що за останні два роки структура вакансій майже не змінилася, зокрема багато представлено вакансій для представників таких професій, як: продавець, водій, бухгалтер, кухар, вантажник, лікар, швачка, вчитель, електрик, вихователь, фармацевт, автослюсар, токар, психолог.

"Цих вакансій завжди було багато. Також є запит на будівельників, і він зростатиме. І тут питання в тому, що на сьогодні ми не маємо такої кількості чоловіків на обліку, яка необхідна в будівельній галузі. Тобто наразі відчуватиметься справді нестача кадрів у цій сфері", - зазначила вона.

Щодо шукачів роботи, які звертаються за послугами до Служби зайнятості, то, за словами Жовтяк, серед них найбільше колишніх працівників сфери торгівлі, на другому місці люди, які працювали в державному управлінні, а далі йде сільське господарство та переробна промисловість.

"До 2022 року на ринку праці була недостатня кількість робочих місць, проте сьогодні основними проблемами є професійно-кваліфікаційний дисбаланс, брак кваліфікованих кадрів. У розрізі регіонів ситуація ще більш загрозлива. Адже велика кількість людей виїхала за кордон, багато внутрішньо переміщених громадян, мобілізація", - констатувала очільниця відомства, зазначивши, що найбільше вакансій у великих областях: Дніпропетровській, Київській, Харківській, Львівській та в Києві.

"Середня заробітна плата вакансій Єдиного порталу становить 19 тис. грн. Однак є пропозиції для швачок із зарплатою 45 тис. грн, для водіїв - 50 тис. грн", - розповіла Жовтяк.