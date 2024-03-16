Економіка

14:06 16.03.2024

Чистий продаж доларів НБУ на тижні зріс до $263 млн

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Чистий продаж доларів НБУ на тижні зріс до $263 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс з $133,7 млн, мінімального значення за останні 11 місяців, до $262,6 млн цього тижня, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, продаж валюти збільшився зі $156,8 млн до $263,0 млн, тоді купівля знову впала майже до нуля, хоча за два попередні тижні Нацбанку після тривалої перерви вдалося придбати на ринку понад $50 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб майже на 66 коп. - з 38,1410 грн/$1 до $38,7998 грн/$1 - мінімального рівня в історії нацвалюти. Водночас учасники ринку зазначають, що падіння відбувалося за відносно невеликого обсягу торгів.

На готівковому ринку курс гривні слідував за курсом на міжбанку, проте з меншою амплітудою: сильне ослаблення в перші три дні і відносна стабілізація наприкінці тижня. У результаті за тиждень він знизився приблизно на 33 коп. - з 38,53 грн/$1 до 38,86 грн/$1. Водночас, згідно з даними НБУ, незважаючи на ослаблення курсу в першій половині тижня, негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу в ці дні скорочувалося з $28,6 млн у понеділок до $10,3 млн у середу.

Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд.

Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Як повідомлялося, за підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,50 млрд із $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.

Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.

 

Теги: #валюта #нбу #доллар

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