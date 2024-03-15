Економіка

20:56 15.03.2024

ЄС виділить 1-й транш Україні за Ukraine Facility наступного тижня - єврокомісар

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ЄС виділить 1-й транш Україні за Ukraine Facility наступного тижня - єврокомісар

Перше виділення коштів Україні Європейським Союзом за новою чотирирічною програмою Ukraine Facility відбудеться наступного тижня, повідомив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

"Дуже радий підготувати ґрунт для першого виділення коштів за програмою для України наступного тижня. Ми підтримуємо Україну та інвестуємо цим у нашу безпеку", - написав він у соцмережі X, проілюструвавши пост підписанням документа.

Зі свого боку український міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару та ЄС за підтримку України.

Як повідомлялося, цього тижня Україна підписала з ЄС документи про EUR6 млрд перехідного фінансування, що дасть змогу Україні отримати EUR4,5 млрд у березні і, в разі виконання двох умов, ще EUR1,5 млрд у квітні.

Глава Нацбанку Андрій Пишний уточнював, що це кредит на пільгових умовах із максимальним терміном погашення 35 років і початком погашення основного боргу через 10 років після дати перерахування суми траншу на рахунок у НБУ.

Мінфін України зазначав, що після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікують, до державного бюджету буде спрямовано ще EUR1,9 млрд безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно EUR30,27 млрд, з яких EUR5,27 млрд у вигляді грантів, Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

З EUR50 млрд Ukraine Facility крім EUR38,27 млрд бюджетної підтримки передбачено ще EUR6,97 млрд на інвестиційний фонд і EUR4,76 млрд на технічну й адміністративну підтримку.

 

 

Теги: #єс #фінансування #терміни

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