Економіка

14:25 12.03.2024

"Епіцентр" готує до запуску четверту виробничу лінію на заводі керамплитки в Київській області

1 хв читати
"Епіцентр" готує до запуску четверту виробничу лінію на заводі керамплитки в Київській області

Група компаній "Епіцентр" готує до запуску четверту виробничу лінію на заводі керамічної плитки в Калинівці (Київської обл.), повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Уже протягом найближчих тижнів завод керамічної плитки запускає четверту виробничу лінію. Вона змонтована, попереду налагоджувальні роботи. Це дасть змогу збільшити виробництво з 9 до 12 мільйонів квадратних метрів плитки на рік", - повідомив він у фейсбуці.

За його словами, інвестиції у створення заводу становлять $140 млн, створено 480 робочих місць. Водночас понад 200 співробітників виробництва мобілізовано, зазначає нардеп.

Кисилевський повідомив, що в Калинівці також планують будівництво двох заводів "Епіцентру", для чого місцева громада має виділити земельну ділянку.

"Тут справа за місцевою громадою, яка має виділити землю під створення 2420 робочих місць, а також за Міністерством економіки, яке має розробити нормативну базу для закону про підтримку проєктів із великими інвестиціями", - зазначив він. 

Теги: #завод #виробництво #епіцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 09.03.2024
Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, застосувавши БПЛА проти авіабудівного заводу

Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, застосувавши БПЛА проти авіабудівного заводу

11:46 08.03.2024
Щонайменше три оборонні компанії Франції планують розгорнути виробництво в Україні - глава Міноборони

Щонайменше три оборонні компанії Франції планують розгорнути виробництво в Україні - глава Міноборони

21:39 06.03.2024
Пожежу ТЦ "Епіцентр" у Нікополі ліквідовано

Пожежу ТЦ "Епіцентр" у Нікополі ліквідовано

19:24 06.03.2024
У Нікополі росіяни зруйнували торговельний центр "Епіцентр"

У Нікополі росіяни зруйнували торговельний центр "Епіцентр"

21:35 27.02.2024
ЗЗФ має намір простоювати і в березні

ЗЗФ має намір простоювати і в березні

20:01 22.02.2024
Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

10:21 21.02.2024
Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи 2024

Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи 2024

19:28 16.02.2024
"Метінвест" у 2023 р. скоротив виробництво сталі на 31%, чавуну - на 36%, коксу - на чверть

"Метінвест" у 2023 р. скоротив виробництво сталі на 31%, чавуну - на 36%, коксу - на чверть

17:03 14.02.2024
До Дня закоханих українці купують преміальну техніку і створюють романтичну атмосферу - "Епіцентр"

До Дня закоханих українці купують преміальну техніку і створюють романтичну атмосферу - "Епіцентр"

13:45 08.02.2024
"Епіцентр" учетверо збільшить мережу зарядних станцій для електромобілів у 2024 році

"Епіцентр" учетверо збільшить мережу зарядних станцій для електромобілів у 2024 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CC" із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу

Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

Організований товарний ринок в Україні в 2023 р. зріс на 6% за обсягами – НКЦПФР

ОСТАННЄ

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

MoneyGram і RIA у 2023 р. збільшили частку на ринку переказів в Україну на 8 п.п. за рахунок Western Union і PrivatMoney

Arricano планує відкрити "Сільпо" в торгових комплексах у Запоріжжі та Кривому Розі

НКРЕКП пропонує встановити граничну ціну за послугу із забезпечення розвитку нової генеруючої потужності на рівні $925 за 1 кВт

Україна братиме участь у тестуванні прототипів європейських цифрових гаманців із застосунком "Дія"

Польща запропонувала Україні розробити механізм взаємного ліцензування експорту сільгосппродукції

У Львові відбулася зустріч польсько-української комісії з економічної співпраці

Arricano планує відкрити "Сільпо" в торгових комплексах у Запоріжжі та Кривому Розі

Україна запропонувала Польщі провести міжміністерські аграрні переговори із залученням аграрних асоціацій двох країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА