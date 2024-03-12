"Епіцентр" готує до запуску четверту виробничу лінію на заводі керамплитки в Київській області

Група компаній "Епіцентр" готує до запуску четверту виробничу лінію на заводі керамічної плитки в Калинівці (Київської обл.), повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Уже протягом найближчих тижнів завод керамічної плитки запускає четверту виробничу лінію. Вона змонтована, попереду налагоджувальні роботи. Це дасть змогу збільшити виробництво з 9 до 12 мільйонів квадратних метрів плитки на рік", - повідомив він у фейсбуці.

За його словами, інвестиції у створення заводу становлять $140 млн, створено 480 робочих місць. Водночас понад 200 співробітників виробництва мобілізовано, зазначає нардеп.

Кисилевський повідомив, що в Калинівці також планують будівництво двох заводів "Епіцентру", для чого місцева громада має виділити земельну ділянку.

"Тут справа за місцевою громадою, яка має виділити землю під створення 2420 робочих місць, а також за Міністерством економіки, яке має розробити нормативну базу для закону про підтримку проєктів із великими інвестиціями", - зазначив він.