Голова "Енергоатому" оцінює рівень небезпеки на ЗАЕС у 7-8 балів із десяти

Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін оцінює рівень небезпеки ситуації на окупованій РФ з 4 березня 2022 року Запорізькій АЕС у 7-8 балів за десятибальною шкалою через наявність одразу кількох чинників, що негативно на неї впливають і можуть спровокувати аварію.

"Якщо за десятибальною шкалою, то ситуацію на ЗАЕС я оцінюю сьогодні в 7-8 балів. Але завтра може бути більше. Основна проблема - це невизначеність і багато факторів, які індивідуально можуть і не призвести до аварії, але коли все разом, то може спрацювати кумулятивний ефект. Так було на ЧАЕС, на "Фукусімі". А тоді росіяни скажуть: а як так сталося? А так сталося, тому що у вас обладнання деградоване, ремонти не проводите, паливо перевищує термін перебування в реакторі, персоналу немає, води немає, зовнішнього енергопостачання немає", - сказав Котін журналістам під час заходу, присвяченого другій річниці окупації ЗАЕС.

За його словами, окупанти вже розуміють, що жодної користі від ЗАЕС не отримають, бо увімкнути її за таких умов неможливо.

"Станцію неможливо увімкнути, блоки неможливо запустити, зокрема через відсутність води у зв'язку з втратою Каховського водосховища, персоналу, лінії зв'язку", - пояснив він.

Щодо відновлення водопостачання, то, за його словами, після деокупації станції потрібно буде або заповнювати Каховське водосховище, або будувати насосні станції на руслі Дніпра і тягнути воду до станції.

"Але це дуже велика кількість води. Це за найоптимістичнішими оцінками займе щонайменше півроку", - уточнив Котін.

Він також звернув увагу, що росіяни не можуть провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах уже закінчується, хоча воно є на станції.

"Для того щоб його перевантажити, потрібно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. І це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Там персонал, який ніколи цього не робив", - описав ситуацію голова "Енергоатому".

"Взагалі на ЗАЕС дуже багато палива сьогодні. Усі шість реакторів завантажені. Також є свіже паливо і відпрацьоване - в приреакторних басейнах витримки. У самому СВЯП (сховище відпрацьованого ядерного палива - ЕР) 150 контейнерів. Це дуже велика кількість ядерного матеріалу. Я навіть не можу вам сказати, де ще є така кількість", - висловив стурбованість Котін.

Коментуючи питання щодо проведення росіянами ремонтної кампанії на ЗАЕС, він звернув увагу на несистемність роботи з їхнього боку.

"Вони можуть робити там якісь ремонти, але це в них не системна річ. Обладнання безпеки потребує обслуговування із заданою періодичністю. Є там кілька тисяч запобіжних клапанів, які потрібно випробовувати раз на рік, а нічого з цього не робиться. Коли виникне якась ситуація, це обладнання буде працювати неналежним чином", - вважає керівник НАЕК.

Він також акцентував, що вже пів місяця станція живиться лише від однієї повітряної лінії електропередачі (загалом їх було 10 - ЕР), а всі решта пошкоджені, і перспективи відновлення хоча б ще однієї дуже незрозумілі через обстріли російських військ.

"Станція вже пережила вісім блекаутів, і знову за крок від чергового. Тому що єдина лінія теж, хоч і працює, але пошкоджена, і може відключитися в будь-який час", - попередив Котін.

Очільник "Енергоатому" також звернув увагу на роботу одного блоку в гарячому зупині: "Блок працює в непроєктному стані, що з ним станеться - незрозуміло".

Як повідомлялося, на заході до другої річниці окупації Петро Котін повідомив, що працівників "Енергоатому" на ЗАЕС не залишилося - протягом лютого звідти було виведено останніх 360 працівників, які, за його словами, "зберігали вірність Україні та гарантували безпеку на станції".