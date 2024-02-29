Метпідприємства "Метінвесту" працюють на 65-75% завантаження довоєнного рівня, ГЗК - на 50-55%

Підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" продовжать працювати на різних рівнях використання потужностей, залежно від умов безпеки, наявності персоналу, постачання електроенергією, з урахуванням логістичних та економічних факторів.

Згідно з презентацією компанії на 15-й корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets, із серпня 2023 року відкрився Чорноморський коридор для торговельних суден, що прямують з України або до України. Це призвело, серед іншого, до відновлення морського експорту гірничодобувної та металургійної продукції. У результаті "Метінвест" почав поступово збільшувати завантаження потужностей своїх гірничодобувних і збагачувальних комбінатів.

При цьому констатується, що значні воєнні загрози зберігаються.

"Наразі метзаводи "Метінвесту" підтримують потужність використання 65-75% довоєнного рівня. Зокрема, "Каметсталь" управляє двома доменними печами з трьох, СП "Запоріжсталь" експлуатує три печі з чотирьох. Завод продовжує випуск товарних слябів, які використовуються італійськими перекатними заводами групи як сировина (покривається до третини потреб цих заводів)", - повідомляється в презентації.

Крім того, залізорудні активи групи працюють на 50-55% довоєнного рівня. На обсяги видобутку компанії "Покровськвугілля" впливає погіршення геологічних умов та інші фактори.

У презентації також наводяться дані щодо неукраїнських активів групи. Так, вугільні шахти "Метінвесту" в США і прокатні активи в ЄС і Великій Британії діють як окремі підприємства, тоді як група підтримує їх операційною, фінансовою і транзакційною експертизою. Зокрема, на діяльність United Coal вплинуло поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів, зокрема вартість і якість продукції, а також логістичні питання. Компанія Spartan UK використовує сировину переважно місцевого виробництва - постачальники замінили маріупольські напівфабрикати "Метінвесту".

Ferriera Valsider і Metinvest Trametal, які раніше використовували сляби з Маріуполя, використовують сировину з ЄС та інших постачальників, при цьому Ferriera Valsider пріоритет віддає виробництву плит, а не рулонів у рамках попиту. Компанія Promet Steel продовжує виробництво, переважно використовуючи сировину "Каметсталь" (квадратні заготовки).

Чорноморський коридор, що відкрився із серпня 2023 року, дав змогу групі поступово збільшувати завантаження потужностей своїх гірничодобувних і переробних підприємств. Зокрема, "Метінвест" наростив видобуток на ІнГЗК і ПівнГЗК, а також використання залізної руди третіх осіб для випуску концентрату на ЦГЗК.

Щодо фінансової ситуації, наголошується, що "Метінвест" продовжує обслуговувати свої кредити і позики, включно із плановими виплатами за облігаціями. Так, у квітні 2023 року група погасила решту основної суми боргу за облігаціями-2023 своєчасно і в повному обсязі, незважаючи на вплив повномасштабної війни, демонструючи непохитну прихильність своїм зобов'язанням перед власниками облігацій. Група продовжує відстежувати всі варіанти зміцнення свого балансу. Нещодавно "Метінвест" викупив і згодом негайно анулював облігації-2025 на суму EUR61,4 млн, унаслідок чого сума основного боргу знизилася приблизно до EUR234 млн.

У травні 2023 року "Метінвест" визначив Покровське вугільне підприємство як додаткового гаранта для кожної серії облігацій.

Незважаючи на надзвичайні проблеми, спричинені повномасштабним вторгненням, група продовжує забезпечувати стійку фінансову продуктивність. Загальна виручка за перше півріччя 2023 року становила $3,554 млрд, відновившись на 18% порівняно з попереднім періодом, хоча вона нижча на 33% до аналогічного періоду минулого року. При цьому металургійний сегмент займав 68%, а частка гірничодобувного сегмента становила 32% від загальної виручки. Скоригована EBITDA в першому півріччі-2023 становила $487 млн, обидва сегменти показали прибуткові результати.

Консолідована рентабельність EBITDA в січні-червні-2023 становила 14%, збільшившись на 4 пп (30% у першому півріччі 2022 року). При цьому маржа EBITDA метсегмента покращилася з негативних 1% у другому півріччі 2022 року до 7% у першому півріччі 2023 року. Маржа EBITDA гірничодобувного сегмента зросла на 4 в.п. порівняно з попереднім півріччям, до 27%.

Загальний борг і чистий борг до кінця першого півріччя-2023 знизилися до $1,910 млрд і $1,558 млрд відповідно. Вільний грошовий потік у першому півріччі 2023 року становив $173 млн, знизившись на 79% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Залишок грошових коштів станом на 30 червня 2023 року становив $352 млн.

Капінвестиції (CAPEX) у першому півріччі-2023 $127 млн, знизившись на 39% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. На гірничодобувний сегмент припало 80% загального обсягу інвестицій. Капзатрати на техобслуговування були на 32% нижчими, тоді як інвестиції в стратегічні проєкти скоротилися на 61%, довівши свої частки в першому півріччі 2023 року до 85% і 15% відповідно.

Водночас констатується, що пріоритети капвкладень змінилися у зв'язку з війною: майже всі поточні стратегічні проєкти CAPEX було зупинено, за винятком будівництва нового шахтного блоку №11 "Покровськвугілля" для збереження обсягів видобутку. Війна також призупинила деякі попередні інвестплани, включно з дорожньою картою декарбонізації. Водночас критично важливі проєкти з техобслуговування продовжують виконуватися, щоб забезпечити належні рівні продуктивності та гарантувати безпеку технологій під час нарощування видобутку на наявних українських активах до закінчення війни. Група також вжила низку заходів щодо мінімізації потенційного збитку від аварійного відключення електроенергії.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".