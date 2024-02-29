Третю добу в енергосистемі профіцит е/е, роботу ВДЕ-генерації в середу обмежували на 491 МВт - Міненерго

Українська енергосистема працює в умовах профіциту електроенергії третю добу поспіль, ключовою причиною чого є сонячна погода й підвищена активна робота сонячних електростанцій.

"В Україні третю добу фіксується профіцит електроенергії - надлишки передавали до Польщі, у денні години частково обмежується виробництво е/е ВДЕ", - повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

За інформацією відомства, 28 лютого за запитом НЕК "Укренерго" надлишки е/е передавали до Польщі сумарною величиною 988 МВт-год у період з 11:00 до 16:00. Також зменшувалося навантаження об'єктів ВДЕ величиною 491 МВт.

Профіцит е/е прогнозується також і в четвер, 29 лютого.

Наразі в резерві перебуває 21 одиниця обладнання теплової генерації.

За даними Міненерго, 29 лютого імпорт е/е прогнозується на рівні 2497 МВт-год, експорт - до 4797 МВт-год.

Як зазначили в міністерстві, через технічні причини відключалось обладнання на підстанції 110 кВ у Києві, унаслідок чого було знеструмлено 88 житлових будинків і 99 установ у Дніпровському районі столиці. Однак станом на ранок четверга всі споживачі були заживлені.

У Донецькій області в прогоні опор на високовольтній лінії 330 кВ "Укренерго" виявлено крадіжку проводу завдовжки понад один кілометр. Інформацію передано поліції.