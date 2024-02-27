Економіка

20:09 27.02.2024

"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у Румунії

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"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у місті Бакеу (Румунія) і планує відкрити десятий магазин у цій країні в березні, повідомив співзасновник мережі Тарас Панасенко.

"Минулого тижня відкрили сьомий і восьмий магазини "Аврори" в Румунії. Третій у Яссах і перший у Ботошані. Також уже повноцінно запустили розподільчий центр у м. Бакеу, що забезпечить подальше стрімке зростання. Перетинаємо позначку в 10 магазинів уже в березні", - повідомив він у фейсбуці.

Він також наголосив, що серед більше ніж 400 виробників з України, з якими співпрацює "Аврора мультимаркет", уже 13 експортують до ЄС для "Аврора Румунія".

"Це 437 різних товарів. Ще у семи виробників зроблені замовлення, йде підготовка до відвантаження, і ще десять на стадії погодження. Тож далі – більше. Рухаємося. Партнери-виробники, долучайтеся!", - закликав він.

Головний офіс торговельної мережі "Аврора" розташований у Полтаві. "Аврору" заснували 2011 року Лев Жиденко, Тарас Панасенко і Леся Клименко, за шість років до входження інвестора кількість магазинів зросла в 10 разів.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, вказано кіпрську "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціаром - Жиденка. Кіпрська компанія також є власником ТОВ "Пріор девелопмент", ТОВ "Севен А", ТОВ "Промислова 9" і ТОВ "Да".

 

 

Теги: #аврора #румунія #мультимаркет

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