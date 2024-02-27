Економіка

15:39 27.02.2024

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 38,5 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 38,5 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" в період із 19 до 25 лютого відновили електропостачання 35 населених пунктів і повернули електрику до осель 38,5 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених через постійні ворожі обстріли.

"Донеччина залишається зоною найбільш активних бойових дій, де через постійні обстріли щодня пошкоджуються електромережі та підстанції. Минулого тижня вдалося повернути електрику в домівки 31,7 тис. сімей прифронтового регіону", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Як зазначили в компанії, через регулярні обстріли постійно страждає і Дніпропетровщина, особливо південь регіону. Тут за тиждень фахівцям "ДТЕК" вдалося відновити низку пошкоджень мереж і повернути світло для 6,8 тис. сімей.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 11 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, якого процитовано у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #енергетика #дтек

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