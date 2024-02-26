Українські електротехнічні компанії з початком війни збільшили виробництво й мають потенціал у Європі - голова "Укренерго"

Українські виробники електротехнічного обладнання значно збільшили обсяги виробництва з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та обстрілів енергосистеми, але вони мають набагато більший потенціал, зокрема й на європейському ринку, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Україна історично має сильні позиції у виробництві електротехнічного обладнання. І хоч як парадоксально це звучить, після початку повномасштабного вторгнення і торішніх обстрілів енергосистеми вдалося створити додаткові стимули для цих виробників. Вони фактично виробляють продукції більше, ніж до вторгнення", - сказав Кудрицький під час форуму "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

"Насправді в тому, що ми вистояли минулої зими й відновили енергосистему, а зараз нормально проходимо поточний ОЗП, відіграли велику роль українські виробники", - наголосив він.

Водночас голова "Укренерго" зазначив, що такий динамічний ринок, як ринок електротехнічних виробів, дає змогу виробляти продукцію не лише для українських потреб, а й для європейських, оскільки є величезний запит у Центральній і Східній Європі на таке обладнання.

Перевагою України Кудрицький назвав, зокрема, низьку собівартість продукції, дуже серйозну підготовку інженерного персоналу, а також кращі логістичні можливості, ніж, наприклад, з Китаєм чи Туреччиною.

Водночас він звернув увагу, що є певні номенклатурні позиції "в певних нішах і сегментах, де все ще українського виробника просто не існує".

На його думку, Україна має сфокусуватися на тому, щоб забезпечити довгострокові контракти на закупівлю, які дадуть змогу вже наявним підприємствам масштабувати виробництво, як, за його словами, це сталося із замовленнями "Укренерго" на два-три роки, а тим виробництвам, яких іще немає, створити перші пілотні контракти, які "дадуть змогу зайти великим світовим гравцям, але локалізувати виробництво саме тут, в Україні".